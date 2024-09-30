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Расходы на нацбезопасность в России превысят три триллиона рублей

Расходы на нацбезопасность в России превысят три триллиона рублей - 30.09.2024, ПРАЙМ

Расходы на нацбезопасность в России превысят три триллиона рублей

Расходы бюджета РФ на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году запланированы в размере 3,5 триллиона рублей, говорится в пакете... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:21+0300

2024-09-30T17:21+0300

2024-09-30T17:21+0300

экономика

россия

нацбезопасность

расходы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году запланированы в размере 3,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2025 году - 3 459 925,1 миллиона рублей, в 2026 году - 3 565 019 миллионов рублей, в 2027 году - 3 744 931 миллион рублей", - сообщает в документе. В том числе на обеспечение функционирования Вооруженных Сил РФ, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланировано 1,735 миллиарда рублей, в 2026 и в 2027 года - по 1,8 миллиарда рублей. На оплату труда прокуроров территориальных органов и сотрудников территориальных органов Следственного комитета РФ в 2025 году запланировано 110,1 миллиарда рублей, в 2026 году - 114,9 миллиарда рублей, в 2027 году - 119,5 миллиарда рублей. В то же время, на оплату труда прокуроров центрального аппарата и сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ в 2025 году планируется выделить 12,3 миллиарда рублей, в 2026 году - 12,8 миллиарда рублей, в 2027 году - 13,3 миллиарда рублей. Кроме того, проектом запланированы расходы на статью "Оплата труда работников территориальных органов" в 2025 году - 15,9 миллиарда рублей, в 2026 году - 16,6 миллиарда рублей, в 2027 году - 17,3 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нацбезопасность, расходы