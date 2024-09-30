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МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году

МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году

Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефтепродуктов из РФ на 0,3%, до 131,6 миллиона тонн, в 2025 году - на 1,5%, до 133,6 миллиона тонн,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:01+0300

2024-09-30T16:01+0300

2024-09-30T16:01+0300

энергетика

россия

нефтепродукты

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефтепродуктов из РФ на 0,3%, до 131,6 миллиона тонн, в 2025 году - на 1,5%, до 133,6 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2026 году ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов на 0,3%, до 134 миллиона тонн, а в 2027 году - на 1,3%, до 135,7 миллиона тонн. В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2024 году на уровне 131,3 миллиона тонн и сохранения этого уровня в 2025-2027 годах. Теперь же ведомство повысило свои ожидания. Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составит 131,6 миллиона тонн, в 2025 году сократится до 127,3 миллиона, в 2026 году - до 125,5 миллиона тонн, а в 2027 году опустится до 124 миллионов тонн.

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россия, нефтепродукты