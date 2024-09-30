Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240930/nefteprodukty-851869159.html
МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году
МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году
Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефтепродуктов из РФ на 0,3%, до 131,6 миллиона тонн, в 2025 году - на 1,5%, до 133,6 миллиона тонн,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:01+0300
2024-09-30T16:01+0300
энергетика
россия
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/14/827761482_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8f9015f4b2eabc9493377d8bd89ade66.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефтепродуктов из РФ на 0,3%, до 131,6 миллиона тонн, в 2025 году - на 1,5%, до 133,6 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. В 2026 году ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов на 0,3%, до 134 миллиона тонн, а в 2027 году - на 1,3%, до 135,7 миллиона тонн. В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2024 году на уровне 131,3 миллиона тонн и сохранения этого уровня в 2025-2027 годах. Теперь же ведомство повысило свои ожидания. Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составит 131,6 миллиона тонн, в 2025 году сократится до 127,3 миллиона, в 2026 году - до 125,5 миллиона тонн, а в 2027 году опустится до 124 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20240909/sovkombank-851444721.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/14/827761482_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_9eb74a71858f7525dbb15b0db931c898.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, нефтепродукты
16:01 30.09.2024
 
МЭР базово ждет роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году

МЭР базово ожидает роста экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году на 0,3%

Трубопровод нефть нефтепродукты
Трубопровод нефть нефтепродукты
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ждет в 2024 году роста экспорта нефтепродуктов из РФ на 0,3%, до 131,6 миллиона тонн, в 2025 году - на 1,5%, до 133,6 миллиона тонн, говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.
В 2026 году ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов на 0,3%, до 134 миллиона тонн, а в 2027 году - на 1,3%, до 135,7 миллиона тонн.
В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2024 году на уровне 131,3 миллиона тонн и сохранения этого уровня в 2025-2027 годах. Теперь же ведомство повысило свои ожидания.
Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2024 году составит 131,6 миллиона тонн, в 2025 году сократится до 127,3 миллиона, в 2026 году - до 125,5 миллиона тонн, а в 2027 году опустится до 124 миллионов тонн.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний
9 сентября, 13:20
 
ЭнергетикаРОССИЯнефтепродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала