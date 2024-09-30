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ЦБ РФ обновил сценарии обязательного стресс-тестирования пенсионных фондов

ЦБ РФ обновил сценарии обязательного стресс-тестирования пенсионных фондов - 30.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ обновил сценарии обязательного стресс-тестирования пенсионных фондов

Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:45+0300

2024-09-30T18:45+0300

2024-09-30T18:45+0300

экономика

нпф

стресс-тестирование

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. "Сценарии предполагают более плавное восстановление стоимости ОФЗ после прохождения периода снижения по сравнению с предыдущим сценарием. Дополнительно актуализированы вероятности дефолтов активов на основании данных рейтинговых агентств", - сообщил ЦБ. Документ также дополнен новым сценарным показателем - стоимостью унции золота - в связи с ростом интереса к инструментам, привязанным к стоимости драгоценного металла.

https://1prime.ru/20240919/litsenziya-851678715.html

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нпф, стресс-тестирование