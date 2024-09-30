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Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью пуш-уведомлений - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью пуш-уведомлений
Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью пуш-уведомлений - 30.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью пуш-уведомлений
Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T17:13+0300
2024-09-30T17:13+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, в числе причин распространения схемы - легкость разработки вирусной программы, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. В понедельник издание "Известия" сообщило, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков. "Мошеннические атаки на граждан с использованием вирусов-троянов, имитирующих банковские уведомления – явление не новое… За все время существования схемы счет пострадавшим перевалил, по нашим подсчетам, уже за десятки тысяч. Причем известны случаи, когда один и тот же человек становился жертвой этой схемы дважды и даже трижды", - сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, отметив, что массово такая схема начала применяться в период пандемийных ограничений. "Злоумышленники используют эту схему, поскольку она проста в реализации (такой вирус написать очень легко), пользователи сами ее распространяют, а поддельные уведомления довольно убедительно готовят жертву к разговору с мошенником", - добавила она. Как рассказал директор по информационным технологиям "EdgeЦентра" Сергей Липов, после заражения мобильного устройства троян отображает поддельные уведомления, которые кажутся настоящими банковскими сообщениями. Затем жертве звонит подставной сотрудник банка и сообщает о взломе личного кабинета, требуя платежную информацию для "защиты" средств. Этот метод мошенничества, по словам Липова, начал активно распространяться в последние годы, особенно с развитием мобильных технологий и увеличением числа пользователей мобильного банкинга, а значительный всплеск был замечен в последние 2-3 года. "Точное количество случаев трудно оценить, так как не все инциденты сообщаются в правоохранительные органы. Однако, по данным различных исследований и отчетов, число таких случаев исчисляется тысячами", - добавил он. "Причины распространения схемы: легкость разработки: современные технологии позволяют сравнительно легко создавать подобные вредоносные программы; доверчивость людей..; социальная инженерия", - подчеркнул Липов. В свою очередь, главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в числе рекомендаций, как не потерять средства, советует "не делиться экраном". Также Лазарева рекомендует не устанавливать неизвестные приложения, не проходить по неизвестным ссылкам даже от хорошо знакомых людей, отключить в мессенджерах автозагрузку файлов, установить и регулярно обновлять антивирус. Липов, в частности, обращает внимание на то, что всегда нужно перезванивать по официальному номеру банка, если получили звонок от якобы его сотрудника.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия
Мошенничество, РОССИЯ
17:13 30.09.2024
 
Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью пуш-уведомлений

Эксперты: жертвами обмана с помощью пуш-уведомлений стали тысячи россиян

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Тысячи россиян стали жертвами мошенников, применяющих схему обмана с помощью вируса-трояна, который подделывает пуш-уведомления от банков в мобильных телефонах, в числе причин распространения схемы - легкость разработки вирусной программы, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
В понедельник издание "Известия" сообщило, что в России распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков.
"Мошеннические атаки на граждан с использованием вирусов-троянов, имитирующих банковские уведомления – явление не новое… За все время существования схемы счет пострадавшим перевалил, по нашим подсчетам, уже за десятки тысяч. Причем известны случаи, когда один и тот же человек становился жертвой этой схемы дважды и даже трижды", - сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, отметив, что массово такая схема начала применяться в период пандемийных ограничений.
"Злоумышленники используют эту схему, поскольку она проста в реализации (такой вирус написать очень легко), пользователи сами ее распространяют, а поддельные уведомления довольно убедительно готовят жертву к разговору с мошенником", - добавила она.
Как рассказал директор по информационным технологиям "EdgeЦентра" Сергей Липов, после заражения мобильного устройства троян отображает поддельные уведомления, которые кажутся настоящими банковскими сообщениями. Затем жертве звонит подставной сотрудник банка и сообщает о взломе личного кабинета, требуя платежную информацию для "защиты" средств. Этот метод мошенничества, по словам Липова, начал активно распространяться в последние годы, особенно с развитием мобильных технологий и увеличением числа пользователей мобильного банкинга, а значительный всплеск был замечен в последние 2-3 года.
"Точное количество случаев трудно оценить, так как не все инциденты сообщаются в правоохранительные органы. Однако, по данным различных исследований и отчетов, число таких случаев исчисляется тысячами", - добавил он. "Причины распространения схемы: легкость разработки: современные технологии позволяют сравнительно легко создавать подобные вредоносные программы; доверчивость людей..; социальная инженерия", - подчеркнул Липов.
В свою очередь, главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в числе рекомендаций, как не потерять средства, советует "не делиться экраном". Также Лазарева рекомендует не устанавливать неизвестные приложения, не проходить по неизвестным ссылкам даже от хорошо знакомых людей, отключить в мессенджерах автозагрузку файлов, установить и регулярно обновлять антивирус. Липов, в частности, обращает внимание на то, что всегда нужно перезванивать по официальному номеру банка, если получили звонок от якобы его сотрудника.
 
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