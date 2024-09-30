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"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится в материале издания The... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:24+0300
2024-09-30T13:24+0300
2024-09-30T13:29+0300
экономика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится в материале издания The European Conservative.Отмечается, что Орбан также указал на стремительный рост ВВП азиатских стран, а также укрепление России и группы БРИКС. Он критикует Брюссель за игнорирование этой проблемы и провоцирование опасных экономических болезней.В издании заметили, что ранее в своей речи венгерский премьер сослался на доклад бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, который указывает на непостоянный экономический рост в Европе в последние два десятилетия по сравнению с Соединенными Штатами."Если Европа ослушается предостережения премьер-министра Орбана и продолжит игнорировать свою экономическую трясину, ее ждет лишь одна участь: континент добровольно превратит себя в экономический музей", - заключили авторы публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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венгрия, ес
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
European Conservative: Орбан напомнил Евросоюзу о риске экономической смерти
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится
в материале издания The European Conservative.
Отмечается, что Орбан также указал на стремительный рост ВВП азиатских стран, а также укрепление России и группы БРИКС. Он критикует Брюссель за игнорирование этой проблемы и провоцирование опасных экономических болезней.
В издании заметили, что ранее в своей речи венгерский премьер сослался на доклад бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, который указывает на непостоянный экономический рост в Европе в последние два десятилетия по сравнению с Соединенными Штатами.
"Если Европа ослушается предостережения премьер-министра Орбана и продолжит игнорировать свою экономическую трясину, ее ждет лишь одна участь: континент добровольно превратит себя в экономический музей", - заключили авторы публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ