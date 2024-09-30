Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/orban-851864672.html
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится в материале издания The... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:24+0300
2024-09-30T13:29+0300
экономика
венгрия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится в материале издания The European Conservative.Отмечается, что Орбан также указал на стремительный рост ВВП азиатских стран, а также укрепление России и группы БРИКС. Он критикует Брюссель за игнорирование этой проблемы и провоцирование опасных экономических болезней.В издании заметили, что ранее в своей речи венгерский премьер сослался на доклад бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, который указывает на непостоянный экономический рост в Европе в последние два десятилетия по сравнению с Соединенными Штатами."Если Европа ослушается предостережения премьер-министра Орбана и продолжит игнорировать свою экономическую трясину, ее ждет лишь одна участь: континент добровольно превратит себя в экономический музей", - заключили авторы публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240909/vizit-851455621.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, ес
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС
13:24 30.09.2024 (обновлено: 13:29 30.09.2024)
 
"Превратится в музей". Орбан сделал мрачный прогноз об экономике ЕС

European Conservative: Орбан напомнил Евросоюзу о риске экономической смерти

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Европейский союз о том, что он превращается в экономику второго уровня, говорится в материале издания The European Conservative.
Отмечается, что Орбан также указал на стремительный рост ВВП азиатских стран, а также укрепление России и группы БРИКС. Он критикует Брюссель за игнорирование этой проблемы и провоцирование опасных экономических болезней.
В издании заметили, что ранее в своей речи венгерский премьер сослался на доклад бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, который указывает на непостоянный экономический рост в Европе в последние два десятилетия по сравнению с Соединенными Штатами.
"Если Европа ослушается предостережения премьер-министра Орбана и продолжит игнорировать свою экономическую трясину, ее ждет лишь одна участь: континент добровольно превратит себя в экономический музей", - заключили авторы публикации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ
9 сентября, 17:14
 
ЭкономикаВЕНГРИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала