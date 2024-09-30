https://1prime.ru/20240930/pensii-851832340.html
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре - 30.09.2024, ПРАЙМ
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре
С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T02:02+0300
2024-09-30T02:02+0300
2024-09-30T02:02+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента. Это выше изначально запланированных 4,5 процента. Повышение затронет 2,7 миллиона человек.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - разъяснила эксперт.Также традиционно увеличат пенсию на один размер фиксированной части страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет или была определена инвалидность 1 группы. Прибавка составит 8134 рубля, пояснила Иванова-Швец. Никуда обращаться за ней не нужно - выплаты производятся автоматически.Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости.
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россия, пенсии, индексация
Экономика, РОССИЯ, Пенсии, индексация
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре
Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому повысят пенсии в октябре
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента. Это выше изначально запланированных 4,5 процента. Повышение затронет 2,7 миллиона человек.
"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - разъяснила эксперт.
Также традиционно увеличат пенсию на один размер фиксированной части страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет или была определена инвалидность 1 группы. Прибавка составит 8134 рубля, пояснила Иванова-Швец. Никуда обращаться за ней не нужно - выплаты производятся автоматически.
Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости.
В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии и зарплаты в октябре