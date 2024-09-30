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Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре - 30.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240930/pensii-851832340.html
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре - 30.09.2024, ПРАЙМ
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре
С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T02:02+0300
2024-09-30T02:02+0300
экономика
россия
пенсии
индексация
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента. Это выше изначально запланированных 4,5 процента. Повышение затронет 2,7 миллиона человек.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - разъяснила эксперт.Также традиционно увеличат пенсию на один размер фиксированной части страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет или была определена инвалидность 1 группы. Прибавка составит 8134 рубля, пояснила Иванова-Швец. Никуда обращаться за ней не нужно - выплаты производятся автоматически.Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости.
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россия, пенсии, индексация
Экономика, РОССИЯ, Пенсии, индексация
02:02 30.09.2024
 
Больше, чем всегда: кому повысят пенсии в октябре

Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому повысят пенсии в октябре

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента. Это выше изначально запланированных 4,5 процента. Повышение затронет 2,7 миллиона человек.
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"Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - разъяснила эксперт.
Также традиционно увеличат пенсию на один размер фиксированной части страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет или была определена инвалидность 1 группы. Прибавка составит 8134 рубля, пояснила Иванова-Швец. Никуда обращаться за ней не нужно - выплаты производятся автоматически.
Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости.
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