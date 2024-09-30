https://1prime.ru/20240930/pensii-851875596.html
Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году
Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году
Социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 14,75% с 1 апреля 2025 года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T20:35+0300
2024-09-30T20:35+0300
2024-09-30T20:36+0300
экономика
пенсии
индексация
проект бюджета
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 14,75% с 1 апреля 2025 года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года - 14,75%", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://1prime.ru/20240929/pensiya-851848135.html
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пенсии, индексация, проект бюджета
Экономика, Пенсии, индексация, проект бюджета
Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году
Проект бюджета: индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 г составит 14,75%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 14,75% с 1 апреля 2025 года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года - 14,75%", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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