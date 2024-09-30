https://1prime.ru/20240930/pensii-851875596.html

Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году

Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Стали известны параметры индексации социальных пенсий в 2025 году

Социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 14,75% с 1 апреля 2025 года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:35+0300

2024-09-30T20:35+0300

2024-09-30T20:36+0300

экономика

пенсии

индексация

проект бюджета

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальные пенсии будут проиндексированы в РФ на 14,75% с 1 апреля 2025 года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года - 14,75%", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://1prime.ru/20240929/pensiya-851848135.html

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пенсии, индексация, проект бюджета