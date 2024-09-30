https://1prime.ru/20240930/peskov-851863609.html

Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков

Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков - 30.09.2024, ПРАЙМ

Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков

Москва осуждает убийство лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы и удары по Ливану, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:51+0300

2024-09-30T12:51+0300

2024-09-30T12:54+0300

политика

россия

ливан

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москва осуждает убийство лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы и удары по Ливану, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе", - заметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, обстрелы жилых районов Ливана приводят к большому числу жертв и могут закончиться уманитарной катастрофой, сопоставимой с той, что происходит в Газе.На протяжении последней недели израильские ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Также были проведены точечные авиаудары по Бейруту, после которых погибли высокопоставленные командиры "Хезболлы" и генеральный секретарь движения Хасан Насрулла.

https://1prime.ru/20240930/izrail-851858842.html

ливан

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ливан, израиль