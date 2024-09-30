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Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков
Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков - 30.09.2024, ПРАЙМ
Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков
Москва осуждает убийство лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы и удары по Ливану, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:51+0300
2024-09-30T12:51+0300
2024-09-30T12:54+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москва осуждает убийство лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы и удары по Ливану, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе", - заметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, обстрелы жилых районов Ливана приводят к большому числу жертв и могут закончиться уманитарной катастрофой, сопоставимой с той, что происходит в Газе.На протяжении последней недели израильские ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Также были проведены точечные авиаудары по Бейруту, после которых погибли высокопоставленные командиры "Хезболлы" и генеральный секретарь движения Хасан Насрулла.
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россия, ливан, израиль
Политика, РОССИЯ, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ
Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков
Песков: Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла" и удары по Ливану
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москва осуждает убийство лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы и удары по Ливану, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе", - заметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, обстрелы жилых районов Ливана приводят к большому числу жертв и могут закончиться уманитарной катастрофой, сопоставимой с той, что происходит в Газе.
На протяжении последней недели израильские ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Также были проведены точечные авиаудары по Бейруту, после которых погибли высокопоставленные командиры "Хезболлы" и генеральный секретарь движения Хасан Насрулла.
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