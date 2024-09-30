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В МЭР спрогнозировали рост общего платежа россиян за ЖКУ - 30.09.2024, ПРАЙМ
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В МЭР спрогнозировали рост общего платежа россиян за ЖКУ
В МЭР спрогнозировали рост общего платежа россиян за ЖКУ - 30.09.2024, ПРАЙМ
В МЭР спрогнозировали рост общего платежа россиян за ЖКУ
Минэкономразвития России прогнозирует рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:31+0300
2024-09-30T15:31+0300
экономика
россия
мэр
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026 года – на 5,4%, с 1 июля 2027 года - на 4,8%. "В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике... С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026 году – 5,4%, в 2027 году – 4,8%", - говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. Документ подготовлен Минэкономразвития. В документе указано, что размер индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2% и с 1 июля 2027 года – 4%. Исходя из документа, индексация газовых тарифов составит: 10,3% с 1 июля 2025 года, 4,3% с 1 июля 2026 года и 4% с 1 июля 2027 года. Как указано в тексте прогноза, "с целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация в 2025 года оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 10,3%". В 2026-2027 годах рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию, добавляется в документе. Что касается тарифов в электроэнергетике, то в 2025 году "в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, прогнозный рост конечной цены на электрическую энергию составит 12,6% для населения".
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россия, мэр
Экономика, РОССИЯ, МЭР
15:31 30.09.2024
 
В МЭР спрогнозировали рост общего платежа россиян за ЖКУ

МЭР: общий платеж россиян за ЖКУ с 1 июля 2025 года вырастет на 11,9%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года на 11,9%, с 1 июля 2026 года – на 5,4%, с 1 июля 2027 года - на 4,8%.
"В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике... С учетом этих факторов индекс платы граждан за коммунальные услуги прогнозируется в 2025 году на уровне 11,9%, в 2026 году – 5,4%, в 2027 году – 4,8%", - говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. Документ подготовлен Минэкономразвития.
В документе указано, что размер индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2% и с 1 июля 2027 года – 4%.
Исходя из документа, индексация газовых тарифов составит: 10,3% с 1 июля 2025 года, 4,3% с 1 июля 2026 года и 4% с 1 июля 2027 года.
Как указано в тексте прогноза, "с целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация в 2025 года оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 10,3%". В 2026-2027 годах рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию, добавляется в документе.
Что касается тарифов в электроэнергетике, то в 2025 году "в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, прогнозный рост конечной цены на электрическую энергию составит 12,6% для населения".
 
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