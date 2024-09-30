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"Ищут способ". Киев предупредили о коварном плане союзников
"Ищут способ". Киев предупредили о коварном плане союзников - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Ищут способ". Киев предупредили о коварном плане союзников
Западные страны рассматривают возможность сокращения помощи Украине и перенаправления средств на свои внутренние нужды, говорится в публикации агентства... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:53+0300
2024-09-30T13:53+0300
2024-09-30T13:53+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Западные страны рассматривают возможность сокращения помощи Украине и перенаправления средств на свои внутренние нужды, говорится в публикации агентства Bloomberg."Многие западные союзники (Украины) уже ищут повод перенаправить предназначенные Украине средства на финансирование внутренних потребностей", - сказано в материале издания.В агентстве также подчеркнули, что в частности, Германия планирует сократить финансирование Украины в 2025 году. Создание условий для прекращения боевых действий также может стать поводом для сокращения помощи Киеву.Россия полагает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России
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украина, помощь
Экономика, УКРАИНА, помощь
"Ищут способ". Киев предупредили о коварном плане союзников
Bloomberg: страны Запада ищут повод урезать помощь Украине
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ.
Западные страны рассматривают возможность сокращения помощи Украине и перенаправления средств на свои внутренние нужды, говорится
в публикации агентства Bloomberg.
"Многие западные союзники (Украины) уже ищут повод перенаправить предназначенные Украине средства на финансирование внутренних потребностей", - сказано в материале издания.
В агентстве также подчеркнули, что в частности, Германия планирует сократить финансирование Украины в 2025 году. Создание условий для прекращения боевых действий также может стать поводом для сокращения помощи Киеву.
Россия полагает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах