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Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году

Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:01+0300

2024-09-30T21:01+0300

2024-09-30T21:02+0300

экономика

беременность

проект бюджета

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей, в 2026 году - 955 836 рублей, и в 2027 году - 1 112 329,40 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансируются за счет средств федерального бюджета и предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиардов рублей.

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беременность, проект бюджета