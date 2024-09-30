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Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T21:01+0300
2024-09-30T21:02+0300
экономика
беременность
проект бюджета
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей, в 2026 году - 955 836 рублей, и в 2027 году - 1 112 329,40 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансируются за счет средств федерального бюджета и предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиардов рублей.
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беременность, проект бюджета
Экономика, беременность, проект бюджета
21:01 30.09.2024 (обновлено: 21:02 30.09.2024)
 
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году

Проект: максимальное пособие по беременности и родам в 2025 году - 794 тыс руб

© fotolia.com / aragamiБеременность
Беременность - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© fotolia.com / aragami
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей, в 2026 году - 955 836 рублей, и в 2027 году - 1 112 329,40 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Согласно документу, расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансируются за счет средств федерального бюджета и предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиардов рублей.
 
Экономикабеременностьпроект бюджета
 
 
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