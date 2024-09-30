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В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие - 30.09.2024, ПРАЙМ
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В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие
В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие
Крупнейшее сталелитейное предприятие в Великобритании с более чем вековой историей - индийская компания Tata Steel - останавливает последнюю доменную печь на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:03+0300
2024-09-30T16:09+0300
экономика
великобритания
завод
закрытие
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Крупнейшее сталелитейное предприятие в Великобритании с более чем вековой историей - индийская компания Tata Steel - останавливает последнюю доменную печь на своем заводе в Южном Уэльсе. В связи со сворачиванием производства около трех тысяч человек, как сообщает телеканал Sky News, лишатся своих рабочих мест.Руководство компании объясняет свое решение необходимостью сокращения выбросов углерода и переходом к более "экологически чистому" производству. По данным телеканала, за "зеленый переход" Tata Steel заплатит 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.Согласно планам, предприятие в Южном Уэльсе остановит работу на несколько лет, пока компания будет менять домены на более "зеленые" электродуговые печи. При этом, как подчеркивает Sky News, предприятие частично продолжит работать - прокатывать слябы, поставленные из-за рубежа.
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великобритания, завод, закрытие
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, завод, закрытие
16:03 30.09.2024 (обновлено: 16:09 30.09.2024)
 
В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие

SN: крупнейший завод стали в Великобритании с вековой историей прекращает работу

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Крупнейшее сталелитейное предприятие в Великобритании с более чем вековой историей - индийская компания Tata Steel - останавливает последнюю доменную печь на своем заводе в Южном Уэльсе. В связи со сворачиванием производства около трех тысяч человек, как сообщает телеканал Sky News, лишатся своих рабочих мест.
Руководство компании объясняет свое решение необходимостью сокращения выбросов углерода и переходом к более "экологически чистому" производству. По данным телеканала, за "зеленый переход" Tata Steel заплатит 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.
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26 сентября, 13:21
Согласно планам, предприятие в Южном Уэльсе остановит работу на несколько лет, пока компания будет менять домены на более "зеленые" электродуговые печи. При этом, как подчеркивает Sky News, предприятие частично продолжит работать - прокатывать слябы, поставленные из-за рубежа.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯзаводзакрытие
 
 
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