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В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие

В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие - 30.09.2024, ПРАЙМ

В Великобритании прекращает работу крупнейшее металлургическое предприятие

Крупнейшее сталелитейное предприятие в Великобритании с более чем вековой историей - индийская компания Tata Steel - останавливает последнюю доменную печь на... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:03+0300

2024-09-30T16:03+0300

2024-09-30T16:09+0300

экономика

великобритания

завод

закрытие

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Крупнейшее сталелитейное предприятие в Великобритании с более чем вековой историей - индийская компания Tata Steel - останавливает последнюю доменную печь на своем заводе в Южном Уэльсе. В связи со сворачиванием производства около трех тысяч человек, как сообщает телеканал Sky News, лишатся своих рабочих мест.Руководство компании объясняет свое решение необходимостью сокращения выбросов углерода и переходом к более "экологически чистому" производству. По данным телеканала, за "зеленый переход" Tata Steel заплатит 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.Согласно планам, предприятие в Южном Уэльсе остановит работу на несколько лет, пока компания будет менять домены на более "зеленые" электродуговые печи. При этом, как подчеркивает Sky News, предприятие частично продолжит работать - прокатывать слябы, поставленные из-за рубежа.

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великобритания

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великобритания, завод, закрытие