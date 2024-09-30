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В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва в 2024 году
В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва в 2024 году
Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, заявил замначальника Главного... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:20+0300
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2024-09-30T11:20+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский."Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - отметил он.По словам Цимлянского, в ходе осеннего призыва на военную службу в России около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят военную технику и получат специальность.Граждане, которые отслужили свой срок по призыву, будут своевременно уволены и направлены к месту жительства. Повестки на призыв будут рассылаться в бумажном виде. Особенностью этой призывной кампании будет возможность обжалования решений призывных комиссий в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги".Призыв на военную службу начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года, за исключением районов Крайнего Севера, где призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву останется неизменным и составит 12 месяцев.
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россия, минобороны, сво
В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва в 2024 году
Генштаб: призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - отметил он.
По словам Цимлянского, в ходе осеннего призыва на военную службу в России около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят военную технику и получат специальность.
Граждане, которые отслужили свой срок по призыву, будут своевременно уволены и направлены к месту жительства. Повестки на призыв будут рассылаться в бумажном виде. Особенностью этой призывной кампании будет возможность обжалования решений призывных комиссий в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги".
Призыв на военную службу начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года, за исключением районов Крайнего Севера, где призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву останется неизменным и составит 12 месяцев.
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