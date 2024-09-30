https://1prime.ru/20240930/putin-851857575.html

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - 30.09.2024, ПРАЙМ

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Западные страны сделали из Украины военный плацдарм, направленный на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в своем обращении по случаю дня... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:42+0300

2024-09-30T09:42+0300

2024-09-30T09:43+0300

политика

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Западные страны сделали из Украины военный плацдарм, направленный на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в своем обращении по случаю дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией."Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - сказал президент.Российский лидер также заявил о планомерном насаждении радикального национализма и ненависти ко всему русскому. Он также отметил, что россияне отстаивают безопасное и процветающее будущее для своих детей и внуков, а также сохранение традиций и наследия своих предков.30 сентября отмечается день присоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к России. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 2023 году.

https://1prime.ru/20240916/ukraina-851609086.html

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россия, владимир путин, украина