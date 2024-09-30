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Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - 30.09.2024, ПРАЙМ
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Западные страны сделали из Украины военный плацдарм, направленный на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в своем обращении по случаю дня... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:42+0300
2024-09-30T09:43+0300
политика
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Западные страны сделали из Украины военный плацдарм, направленный на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в своем обращении по случаю дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией."Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - сказал президент.Российский лидер также заявил о планомерном насаждении радикального национализма и ненависти ко всему русскому. Он также отметил, что россияне отстаивают безопасное и процветающее будущее для своих детей и внуков, а также сохранение традиций и наследия своих предков.30 сентября отмечается день присоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к России. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 2023 году.
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россия, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА
09:42 30.09.2024 (обновлено: 09:43 30.09.2024)
 
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Путин: Запад превратил Украину в военный плацдарм, нацеленный на Россию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Западные страны сделали из Украины военный плацдарм, направленный на Россию, заявил глава государства Владимир Путин в своем обращении по случаю дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
"Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - сказал президент.
Российский лидер также заявил о планомерном насаждении радикального национализма и ненависти ко всему русскому. Он также отметил, что россияне отстаивают безопасное и процветающее будущее для своих детей и внуков, а также сохранение традиций и наследия своих предков.
30 сентября отмечается день присоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к России. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 2023 году.
Киев, Украина
"Будет развал". На Западе высказались об Украине после заявления Путина
16 сентября, 23:16
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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