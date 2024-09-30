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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу - 30.09.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:59+0300
2024-09-30T13:00+0300
россия
владимир путин
осенний призыв
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 000 человек.Кроме того, был также подписан указ об увольнении с военной службы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Такое увольнение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".Ранее сообщалось, что новые правила призыва на военную службу распространяются на граждан РФ возрастом от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 1 января 2024 года. Однако эти новые правила не будут применяться к тем, кому уже исполнилось 27 лет до конца 2023 года и тем, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе.
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россия, владимир путин, осенний призыв
РОССИЯ, Владимир Путин, осенний призыв
12:59 30.09.2024 (обновлено: 13:00 30.09.2024)
 
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч россиян

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 000 человек.
Кроме того, был также подписан указ об увольнении с военной службы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Такое увольнение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".
Ранее сообщалось, что новые правила призыва на военную службу распространяются на граждан РФ возрастом от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 1 января 2024 года. Однако эти новые правила не будут применяться к тем, кому уже исполнилось 27 лет до конца 2023 года и тем, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе.
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
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