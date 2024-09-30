https://1prime.ru/20240930/putin-851864118.html
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу - 30.09.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:59+0300
2024-09-30T12:59+0300
2024-09-30T13:00+0300
россия
владимир путин
осенний призыв
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 000 человек.Кроме того, был также подписан указ об увольнении с военной службы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Такое увольнение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".Ранее сообщалось, что новые правила призыва на военную службу распространяются на граждан РФ возрастом от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 1 января 2024 года. Однако эти новые правила не будут применяться к тем, кому уже исполнилось 27 лет до конца 2023 года и тем, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе.
https://1prime.ru/20240930/prizyv-851860449.html
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россия, владимир путин, осенний призыв
РОССИЯ, Владимир Путин, осенний призыв
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч россиян
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военную службу. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 000 человек.
Кроме того, был также подписан указ об увольнении с военной службы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Такое увольнение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".
Ранее сообщалось, что новые правила призыва на военную службу распространяются на граждан РФ возрастом от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе. Верхняя граница призывного возраста была повышена с 1 января 2024 года. Однако эти новые правила не будут применяться к тем, кому уже исполнилось 27 лет до конца 2023 года и тем, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе.
В Генштабе рассказали об особенностях осеннего призыва в 2024 году