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Путин назвал одну из целей российских властей - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал одну из целей российских властей
Путин назвал одну из целей российских властей - 30.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал одну из целей российских властей
Правительство ставит перед собой цель создать равные и широкие возможности для обучения и развития для всех российских граждан. Об этом сообщил президент России | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T14:47+0300
2024-09-30T14:47+0300
россия
правительство
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство ставит перед собой цель создать равные и широкие возможности для обучения и развития для всех российских граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал в ходе открытия социальных объектов в новых российских регионах.“Наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родины”, - сказал Путин.Ранее российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП. В кабмине уточнили, что приоритетом при формировании российского госбюджета является поддержка беременных женщин и семей с детьми.
https://1prime.ru/20240930/kabmin-851863724.html
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россия, правительство, владимир путин
РОССИЯ, правительство, Владимир Путин
14:47 30.09.2024
 
Путин назвал одну из целей российских властей

Путин: цель властей РФ - создать равные возможности для развития всех граждан

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство ставит перед собой цель создать равные и широкие возможности для обучения и развития для всех российских граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Об этом глава государства рассказал в ходе открытия социальных объектов в новых российских регионах.
“Наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родины”, - сказал Путин.
Ранее российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП. В кабмине уточнили, что приоритетом при формировании российского госбюджета является поддержка беременных женщин и семей с детьми.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
В кабмине назвали приоритет при формировании проекта бюджета России
12:51
 
РОССИЯправительствоВладимир Путин
 
 
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