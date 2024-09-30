https://1prime.ru/20240930/putin-851865983.html

Путин назвал одну из целей российских властей

Путин назвал одну из целей российских властей - 30.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал одну из целей российских властей

Правительство ставит перед собой цель создать равные и широкие возможности для обучения и развития для всех российских граждан. Об этом сообщил президент России | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T14:47+0300

2024-09-30T14:47+0300

2024-09-30T14:47+0300

россия

правительство

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство ставит перед собой цель создать равные и широкие возможности для обучения и развития для всех российских граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал в ходе открытия социальных объектов в новых российских регионах.“Наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родины”, - сказал Путин.Ранее российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП. В кабмине уточнили, что приоритетом при формировании российского госбюджета является поддержка беременных женщин и семей с детьми.

https://1prime.ru/20240930/kabmin-851863724.html

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россия, правительство, владимир путин