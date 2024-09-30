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S7 возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай - 30.09.2024, ПРАЙМ
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S7 возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай
S7 возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай - 30.09.2024, ПРАЙМ
S7 возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай
S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба российской авиакомпании. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:04+0300
2024-09-30T13:04+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба российской авиакомпании. "S7 Airlines возобновила рейсы из Москвы в Дубай. Первый рейс по данному направлению отправился сегодня", - говорится в сообщении. Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь - в бизнес-классе. Рейсы будут выполняться в два аэропорта четыре раза в неделю: по понедельникам в международный аэропорт Дубая (DXB) и обратно, по вторникам, четвергам и субботам в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), обратно из DWC - по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении. Кроме того, S7 также обеспечивает круглогодичное авиасообщение между столицей ОАЭ и Новосибирском - рейсы осуществляются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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россия, рейсы, оаэ
РОССИЯ, рейсы, ОАЭ
13:04 30.09.2024
 
S7 возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай

S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкPegasus Airlines
Pegasus Airlines - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай, сообщила пресс-служба российской авиакомпании.
"S7 Airlines возобновила рейсы из Москвы в Дубай. Первый рейс по данному направлению отправился сегодня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты осуществляются на лайнерах Boeing 737-800, в салоне которых могут разместиться 168 пассажиров в экономическом классе и восемь - в бизнес-классе.
Рейсы будут выполняться в два аэропорта четыре раза в неделю: по понедельникам в международный аэропорт Дубая (DXB) и обратно, по вторникам, четвергам и субботам в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), обратно из DWC - по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Кроме того, S7 также обеспечивает круглогодичное авиасообщение между столицей ОАЭ и Новосибирском - рейсы осуществляются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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