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"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT
"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT
Российский телеканал RT пользуется популярностью в Латинской Америки, а его сайт RT Balkans регулярно цитируют СМИ балканских стран, в частности, Сербии. Об... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T21:35+0300
2024-09-30T21:35+0300
2024-09-30T21:48+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский телеканал RT пользуется популярностью в Латинской Америки, а его сайт RT Balkans регулярно цитируют СМИ балканских стран, в частности, Сербии. Об этом сообщили в международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF). Отмечается, что российский телеканал противостоит влиянию Соединенных Штатов в Латинской Америке, где создал стратегические союзы со средствами массовой информации, аналитическими центрами и научными институтами. Как свидетельствуют сотрудники "Репортеров без границ", материалы RT широко цитируют СМИ балканских государств, например Сербии, жители которой позитивно настроены в отношении России, с которой их связывает славянская культура и православие.При этом подчеркивается, что "авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден".Вместе с тем "Репортеры без границ" сообщают, что граждане стран Европейского союза, невзирая на санкции, изыскивают возможности знакомиться с материалами RT.
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rt, популярность, экспертное мнение
Политика, RT, Популярность, экспертное мнение
"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT
"Репортеры без границ" заявили о признании RT в Латинской Америке и успехе на Балканах
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский телеканал RT пользуется популярностью в Латинской Америки, а его сайт RT Balkans регулярно цитируют СМИ балканских стран, в частности, Сербии. Об этом сообщили в международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF).
Отмечается, что российский телеканал противостоит влиянию Соединенных Штатов в Латинской Америке, где создал стратегические союзы со средствами массовой информации, аналитическими центрами и научными институтами.
Как свидетельствуют сотрудники "Репортеров без границ", материалы RT широко цитируют СМИ балканских государств, например Сербии, жители которой позитивно настроены в отношении России, с которой их связывает славянская культура и православие.
При этом подчеркивается, что "авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден".
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
Вместе с тем "Репортеры без границ" сообщают, что граждане стран Европейского союза, невзирая на санкции, изыскивают возможности знакомиться с материалами RT.