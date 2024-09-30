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"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT

"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Репортеры без границ" рассказали об успехах телеканала RT

Российский телеканал RT пользуется популярностью в Латинской Америки, а его сайт RT Balkans регулярно цитируют СМИ балканских стран, в частности, Сербии. Об... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T21:35+0300

2024-09-30T21:35+0300

2024-09-30T21:48+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский телеканал RT пользуется популярностью в Латинской Америки, а его сайт RT Balkans регулярно цитируют СМИ балканских стран, в частности, Сербии. Об этом сообщили в международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF). Отмечается, что российский телеканал противостоит влиянию Соединенных Штатов в Латинской Америке, где создал стратегические союзы со средствами массовой информации, аналитическими центрами и научными институтами. Как свидетельствуют сотрудники "Репортеров без границ", материалы RT широко цитируют СМИ балканских государств, например Сербии, жители которой позитивно настроены в отношении России, с которой их связывает славянская культура и православие.При этом подчеркивается, что "авторитет России в Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии очевиден".Вместе с тем "Репортеры без границ" сообщают, что граждане стран Европейского союза, невзирая на санкции, изыскивают возможности знакомиться с материалами RT.

https://1prime.ru/20240929/frantsiya-851850574.html

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rt, популярность, экспертное мнение