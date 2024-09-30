Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2 700 – 2 800 пунктов

МОСКВА, 3- сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 5 процентов, а аутсайдером выступает рынок Японии. При этом рынок Китая, напротив, растет на 7,7 процента, продолжая тенденцию прошлой недели, которая стала лучшей для рынка Поднебесной с 2008 года. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром растет на 1,6 процента, торгуясь в районе 72,7 долларов за баррель. На предстоящей неделе, кроме геополитического фактора, инвесторы обратят внимание на макроэкономическую статистику, среди которой можно выделить данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, а также блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Из внутрироссийских событий выделим статистику по розничным продажам и уровню безработицы.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на процент, закончив неделю в районе 2 859 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок на фоне попыток рынка энергоносителей перейти к восстановлению. При этом в ближайшие сессии нельзя исключать возможности активизации продаж в российских акциях. Рынок существенно вырос от минимумов, установленных в начале сентябре, в результате чего часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, открытым вблизи минимумов. В результате, на горизонте недели, в случае реализации такого сценария, есть риски возвращения индекса Мосбиржи в район 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу пара юань/рубль подтянулась на 0,8%, закончив сессию в районе 13,3 рубля. Несмотря на налоговый период, национальной валюте в рамках предыдущей недели так и не удалось перейти к восстановлению, в результате чего юань полноценно закрепился в диапазоне 13 – 13,5 рубля. Учитывая, что сегодня последний день сентябрьских налоговых выплат, в дальнейшем давление на национальную валюту может сохраниться, в результате чего на горизонте текущей недели пара юань/рубль может протестировать отметку 13,5 рублей.
МОСКВА, 3- сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 5 процентов, а аутсайдером выступает рынок Японии. При этом рынок Китая, напротив, растет на 7,7 процента, продолжая тенденцию прошлой недели, которая стала лучшей для рынка Поднебесной с 2008 года. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром растет на 1,6 процента, торгуясь в районе 72,7 долларов за баррель. На предстоящей неделе, кроме геополитического фактора, инвесторы обратят внимание на макроэкономическую статистику, среди которой можно выделить данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, а также блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Из внутрироссийских событий выделим статистику по розничным продажам и уровню безработицы.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на процент, закончив неделю в районе 2 859 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок на фоне попыток рынка энергоносителей перейти к восстановлению. При этом в ближайшие сессии нельзя исключать возможности активизации продаж в российских акциях. Рынок существенно вырос от минимумов, установленных в начале сентябре, в результате чего часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, открытым вблизи минимумов. В результате, на горизонте недели, в случае реализации такого сценария, есть риски возвращения индекса Мосбиржи в район 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу пара юань/рубль подтянулась на 0,8%, закончив сессию в районе 13,3 рубля. Несмотря на налоговый период, национальной валюте в рамках предыдущей недели так и не удалось перейти к восстановлению, в результате чего юань полноценно закрепился в диапазоне 13 – 13,5 рубля. Учитывая, что сегодня последний день сентябрьских налоговых выплат, в дальнейшем давление на национальную валюту может сохраниться, в результате чего на горизонте текущей недели пара юань/рубль может протестировать отметку 13,5 рублей.
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