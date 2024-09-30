Ожидается новая волна роста рынка акций

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил процент и закрыл неделю на +2,2%. За сентябрь уже свыше +8%, а с минимума месяца все +15%. Тренд развернулся и уже восходящий. На фоне ралли на мировых рынках акций и восстановления сырьевых цен технически бенчмарк может быть еще выше и способен переписать недавние максимумы над 2888 п. До конца осени может быть и круглые 3000 п.Сильнее рынка — акции Газпром (+2,3%). За неделю бумаги стали самыми доходными на рынке с +15%. Рост шел на очень большом объеме, и курс вынесло на максимумы с мая на фоне обсуждения секвестра налогов корпорации. Активирован краткосрочный ориентир к 150 руб.Слабее рынка — акции Ростелекома (-4,6%), но есть нюанс. В пятницу была дивотсечка на 6,5%, поэтому такое падение даже меньше выплат. Дивгэп может быть закрыт еще до зимы, и курс вернется над 80 руб.Рубль закрывает сентябрь откровенно слабо: юань уже у 13,29, и рост на +10%; евро у 103,5, а доллар выше 92,7. Это максимумы инвалют с конца октября 2023 г. Сегодня пик налоговых платежей, и может быть чуть полегче. В рамках октября будет волатильно, и в моменте пара CNY/RUB может быть еще выше, но план локального возврата юаня сразу под 13 не снимается.
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил процент и закрыл неделю на +2,2%. За сентябрь уже свыше +8%, а с минимума месяца все +15%. Тренд развернулся и уже восходящий. На фоне ралли на мировых рынках акций и восстановления сырьевых цен технически бенчмарк может быть еще выше и способен переписать недавние максимумы над 2888 п. До конца осени может быть и круглые 3000 п.
Сильнее рынка — акции Газпром (+2,3%). За неделю бумаги стали самыми доходными на рынке с +15%. Рост шел на очень большом объеме, и курс вынесло на максимумы с мая на фоне обсуждения секвестра налогов корпорации. Активирован краткосрочный ориентир к 150 руб.
Слабее рынка — акции Ростелекома (-4,6%), но есть нюанс. В пятницу была дивотсечка на 6,5%, поэтому такое падение даже меньше выплат. Дивгэп может быть закрыт еще до зимы, и курс вернется над 80 руб.
Рубль закрывает сентябрь откровенно слабо: юань уже у 13,29, и рост на +10%; евро у 103,5, а доллар выше 92,7. Это максимумы инвалют с конца октября 2023 г. Сегодня пик налоговых платежей, и может быть чуть полегче. В рамках октября будет волатильно, и в моменте пара CNY/RUB может быть еще выше, но план локального возврата юаня сразу под 13 не снимается.
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