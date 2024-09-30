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Импульс к росту сохраняется

Импульс к росту сохраняется - 30.09.2024, ПРАЙМ

Импульс к росту сохраняется

На рынке акций сохраняется позитивная динамика. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 1,02% до 2858,56 п., индекс РТС прибавил 0,69 процента, повысившись до 971,29 | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T08:40+0300

2024-09-30T08:40+0300

2024-09-30T08:40+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На рынке акций сохраняется позитивная динамика. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 1,02% до 2858,56 п., индекс РТС прибавил 0,69 процента, повысившись до 971,29 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,74 и 2,60 процента соответственно. Позитивной динамике фондового рынка способствовало в том числе умеренное ослабление рубля на фоне снижения нефтяных котировок.Нефть Brent подешевела за неделю примерно на 3 процента, несмотря на повышенную напряженность на Ближнем Востоке. Опасения перед геополитическими рисками перевешивают планы ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу нефти еще в текущем году, а также замедление темпов экономического роста в Китае, несмотря на меры властей по оживлению экономики. Кроме того, власти Саудовской Аравии заинтересованы в сохранении рыночной доли в азиатском регионе и могут отказаться от негласного ориентира 100 долларов за баррель в рамках подготовки к увеличению нефтедобычи.В сегменте ОФЗ сохраняется слабая динамика. Индекс RGBI потерял за неделю 0,22 процента, обновив минимумы с марта 2022 года. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 7-30 б. п. на отрезке от двух до пяти лет, хотя доходность десятилетних облигаций, наоборот, показала незначительное снижение на 3 б. п. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился за неделю на 33 б. п. до 301 б. п., а инверсия кривой доходности еще больше усилилась. Такая динамика отражает устойчивые опасения инвесторов перед очередным повышением ставки Банком России на одном из ближайших заседаний. Кроме того, сильная инверсия кривой доходности может указывать на перспективу рецессии в экономике России.О признаках замедления экономического роста на фоне охлаждения внутреннего спроса в экономике России на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg, опираясь на анализ резюме обсуждения ключевой ставки Банком России на сентябрьском заседании. В резюме отмечается устойчивость инфляционного давления, что в сочетании с охлаждением внутреннего спроса влечет риски стагфляции в экономике, заключают эксперты Bloomberg. Хотя о таком сценарии в резюме заседания регулятора ничего не говорится, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что очень важно избежать в экономике подобного сценария.На этой неделе позитивная динамика фондовых индексов может продолжиться. Несмотря на опасения перед еще одним повышением ключевой ставки и рост доходности ОФЗ, оптимизма добавляет стабилизация доходностей длинных ОФЗ. Банк России, конечно, может еще раз повысить ключевой ставку в текущем году, тем не менее за этим решением с высокой вероятностью последует пауза в действиях регулятора, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для рынка акций.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржевые торги