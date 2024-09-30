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ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России - 30.09.2024, ПРАЙМ
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ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России
ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России - 30.09.2024, ПРАЙМ
ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России
Объем реализованного на бирже сахара увеличился в стране на 56% за прошлое полугодие в годовом выражении и составил 288,8 тысячи тонн, сообщила пресс-служба... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:40+0300
2024-09-30T11:40+0300
экономика
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сахар
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем реализованного на бирже сахара увеличился в стране на 56% за прошлое полугодие в годовом выражении и составил 288,8 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. "За первое полугодие 2024 года объем реализованного на бирже сахара увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 56% и составил 288,8 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что такой прирост стал возможным благодаря исполнению совместных рекомендаций ФАС и Минсельхоза по реализации этой продукции на биржевых торгах. Кроме того, в сообщении говорится, что наибольший объем был реализован на бирже в мае: 65,9 тысячи тонн. Такой показатель превысил установленный в рекомендациях порог в 10% от общего количества произведенного в этом месяце сахара. Всего в России производство сахара осуществляют 66 сахарных заводов, и все аккредитованные на товарных биржах производители выполняют эти рекомендации, уточняется также в сообщении.
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россия, фас рф, сахар
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, сахар
11:40 30.09.2024
 
ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России

ФАС: биржевая торговля сахаром в России в I полугодии выросла до 289 тыс тонн

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем реализованного на бирже сахара увеличился в стране на 56% за прошлое полугодие в годовом выражении и составил 288,8 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"За первое полугодие 2024 года объем реализованного на бирже сахара увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 56% и составил 288,8 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такой прирост стал возможным благодаря исполнению совместных рекомендаций ФАС и Минсельхоза по реализации этой продукции на биржевых торгах.
Кроме того, в сообщении говорится, что наибольший объем был реализован на бирже в мае: 65,9 тысячи тонн. Такой показатель превысил установленный в рекомендациях порог в 10% от общего количества произведенного в этом месяце сахара.
Всего в России производство сахара осуществляют 66 сахарных заводов, и все аккредитованные на товарных биржах производители выполняют эти рекомендации, уточняется также в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФсахар
 
 
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