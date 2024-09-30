https://1prime.ru/20240930/sanktsii-851861571.html
Евросоюз утвердит новый режим санкций против России
Евросоюз утвердит новый режим санкций против России - 30.09.2024, ПРАЙМ
Евросоюз утвердит новый режим санкций против России
Европейский союз намерен утвердить новый рестрикционный режим против России. Об этом говорится в повестке заседания европейских постпредов, которое состоится 2... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:58+0300
2024-09-30T11:58+0300
2024-09-30T11:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Европейский союз намерен утвердить новый рестрикционный режим против России. Об этом говорится в повестке заседания европейских постпредов, которое состоится 2 октября.Отмечается, что это решение обусловлено якобы "дестабилизирующими действиями за рубежом"."Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Утверждение", - сообщается в материале.Отмечается, что ужесточение санкционного режима должно быть утверждено на министерском уровне. На данном этапе речь идет о рамках рестрикций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позднее страны ЕС и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
Евросоюз утвердит новый режим санкций против России
Постпреды стран ЕС утвердят новый режим санкций против России 2 октября
БРЮССЕЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Европейский союз намерен утвердить новый рестрикционный режим против России. Об этом говорится в повестке заседания европейских постпредов, которое состоится 2 октября.
Отмечается, что это решение обусловлено якобы "дестабилизирующими действиями за рубежом".
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Утверждение", - сообщается в материале.
Отмечается, что ужесточение санкционного режима должно быть утверждено на министерском уровне. На данном этапе речь идет о рамках рестрикций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные" списки. Позднее страны ЕС и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки для введения санкционных ограничений.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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