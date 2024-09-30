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Сделки с акциями бывшей "дочки" HSBC в РФ более не требуют спецразрешения

Сделки с акциями бывшей "дочки" HSBC в РФ более не требуют спецразрешения - 30.09.2024, ПРАЙМ

Сделки с акциями бывшей "дочки" HSBC в РФ более не требуют спецразрешения

Необходимость спецразрешения на сделки с акциями банка "Яндекса" и бывшей "дочки" британского HSBC в РФ отменено, следует из распоряжения президента РФ... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:10+0300

2024-09-30T17:10+0300

2024-09-30T17:10+0300

экономика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Необходимость спецразрешения на сделки с акциями банка "Яндекса" и бывшей "дочки" британского HSBC в РФ отменено, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Признать утратившими силу пункты 22 и 44 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации от 26 октября 2022 г. №357-рп", - говорится в распоряжении. Документ вступает в силу со дня его подписания. В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения. Акционерное общество "Яндекс Банк" и "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (бывшая "дочка" HSBC в РФ) указаны в этом списке под номерами 22 и 44 соответственно. В феврале 2024 года Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Яндекс банка", а также разрешил Экспобанку приобрести "Эйч-эс-би-си банк" у HSBC Europe B.V., а в мае Экспобанк сообщил, что закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V.

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