https://1prime.ru/20240930/shveytsariya-851870856.html

"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского

"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского

"Формула мира" Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:46+0300

2024-09-30T16:46+0300

2024-09-30T16:46+0300

политика

швейцария

украина

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Формула мира" Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо."Да, и это, кстати, отражено в "совместном коммюнике" конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке", - ответил он на вопрос о наличии иных вариантов мирных планов по украинскому кризису.Он также отметил, что Швейцария готова рассмотреть любую мирную инициативу, основанную на международном праве и Уставе ООН. В мае этого года Китай и Бразилия представили шестипунктный план по урегулированию украинского кризиса, который получил положительные отзывы более чем от 110 стран. Однако Россия, которая является ключевым игроком в конфликте, заявила, что поиск решения без ее участия бесперспективен.

https://1prime.ru/20240928/shveytsariya-851846418.html

швейцария

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швейцария, украина