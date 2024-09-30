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"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского
"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского
"Формула мира" Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:46+0300
2024-09-30T16:46+0300
политика
швейцария
украина
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Формула мира" Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо."Да, и это, кстати, отражено в "совместном коммюнике" конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке", - ответил он на вопрос о наличии иных вариантов мирных планов по украинскому кризису.Он также отметил, что Швейцария готова рассмотреть любую мирную инициативу, основанную на международном праве и Уставе ООН. В мае этого года Китай и Бразилия представили шестипунктный план по урегулированию украинского кризиса, который получил положительные отзывы более чем от 110 стран. Однако Россия, которая является ключевым игроком в конфликте, заявила, что поиск решения без ее участия бесперспективен.
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швейцария, украина
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА
16:46 30.09.2024
 
"Не единственный план". В Швейцарии ответили на "формулу мира" Зеленского

МИД Швейцарии: "формула мира" не единственный план, который может обсуждаться

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Формула мира" Владимира Зеленского не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.
"Да, и это, кстати, отражено в "совместном коммюнике" конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке", - ответил он на вопрос о наличии иных вариантов мирных планов по украинскому кризису.
Он также отметил, что Швейцария готова рассмотреть любую мирную инициативу, основанную на международном праве и Уставе ООН. В мае этого года Китай и Бразилия представили шестипунктный план по урегулированию украинского кризиса, который получил положительные отзывы более чем от 110 стран. Однако Россия, которая является ключевым игроком в конфликте, заявила, что поиск решения без ее участия бесперспективен.
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