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Силуанов рассказал о перспективах использования ФНБ с 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о перспективах использования ФНБ с 2025 года
Силуанов рассказал о перспективах использования ФНБ с 2025 года - 30.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о перспективах использования ФНБ с 2025 года
РФ с 2025 года будет использовать ФНБ как источник инфраструктурного развития и в случае низкой цены на нефть, но не как источник текущих расходов для... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:26+0300
2024-09-30T15:56+0300
экономика
россия
фнб
минфин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РФ с 2025 года будет использовать ФНБ как источник инфраструктурного развития и в случае низкой цены на нефть, но не как источник текущих расходов для балансировки бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов."Период использования Фонда национального благосостояния заканчивается текущим годом, и начиная со следующего мы используем Фонд национального благосостояния исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть - это первое. И второе, как источник развития новых прорывных проектов и источник для инфраструктурного развития. Как средство для балансировки бюджета, получается, Фонд национального благосостояния не используется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, фнб, минфин
Экономика, РОССИЯ, ФНБ, Минфин
15:26 30.09.2024 (обновлено: 15:56 30.09.2024)
 
Силуанов рассказал о перспективах использования ФНБ с 2025 года

Силуанов: РФ будет использовать ФНБ как источник инфраструктурного развития

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. РФ с 2025 года будет использовать ФНБ как источник инфраструктурного развития и в случае низкой цены на нефть, но не как источник текущих расходов для балансировки бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Период использования Фонда национального благосостояния заканчивается текущим годом, и начиная со следующего мы используем Фонд национального благосостояния исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть - это первое. И второе, как источник развития новых прорывных проектов и источник для инфраструктурного развития. Как средство для балансировки бюджета, получается, Фонд национального благосостояния не используется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
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