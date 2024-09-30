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Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ
Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ - 30.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ
Энергостратегия до 2050 года сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2035 году до более чем 100 миллионов тонн в год,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T08:02+0300
2024-09-30T08:02+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Энергостратегия до 2050 года сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2035 году до более чем 100 миллионов тонн в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в кулуарах Российской энергетической недели. "В новой стратегии заложены планы по развитию СПГ-отрасли, по развитию новых СПГ-технологий. Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, ответить сложно. Но план по производству мы сохраняем - более 100 миллионов тонн до 2035 года", - сказал он. Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Новую стратегию до 2050 года, по словам Цивилева, Минэнерго РФ представит до конца года. В октябре первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявлял, что в новой энергостратегии большой упор будет сделан на сегмент СПГ: Россия ставит перед собой цель нарастить производство СПГ до 100 миллионов тонн в год к 2030 году. Также планируется, что страна к 2035 году увеличит долю мирового рынка в этой сфере до 30% с текущих 7%. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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спг, газ, минэнерго рф
Энергетика, СПГ, Газ, Минэнерго РФ
08:02 30.09.2024
 
Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ

Минэнерго сохраняет планы роста производства СПГ к 2035 году до 100 млн тонн в год

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Энергостратегия до 2050 года сохраняет планы роста производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2035 году до более чем 100 миллионов тонн в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в кулуарах Российской энергетической недели.
"В новой стратегии заложены планы по развитию СПГ-отрасли, по развитию новых СПГ-технологий. Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, ответить сложно. Но план по производству мы сохраняем - более 100 миллионов тонн до 2035 года", - сказал он.
Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
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Новую стратегию до 2050 года, по словам Цивилева, Минэнерго РФ представит до конца года.
В октябре первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявлял, что в новой энергостратегии большой упор будет сделан на сегмент СПГ: Россия ставит перед собой цель нарастить производство СПГ до 100 миллионов тонн в год к 2030 году. Также планируется, что страна к 2035 году увеличит долю мирового рынка в этой сфере до 30% с текущих 7%.
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаСПГГазМинэнерго РФ
 
 
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