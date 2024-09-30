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Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году - 30.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году

Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2024 году на 5,5%, до 35,2 миллиона тонн, в 2025 году - на 13,7%, до 40 | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:53+0300

2024-09-30T15:53+0300

2024-09-30T15:53+0300

энергетика

россия

спг

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2024 году на 5,5%, до 35,2 миллиона тонн, в 2025 году - на 13,7%, до 40 миллионов тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. По оценке Минэкономразвития, поставки СПГ на зарубежные рынки в этом году достигнут 35,2 миллиона тонн как по базовому, так и по консервативному прогнозу. Министерство также базово ожидает, что экспорт СПГ из России в 2026 году вырастет до 45,2 миллиона тонн, в 2027 году - до 58,4 миллиона. В то же время по консервативному прогнозу в 2025, 2026 и 2027 годах экспорт СПГ из России подрастет только до 38,6 миллиона тонн. В апреле Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидало, что поставки российского СПГ за рубеж в 2024 году вырастут на 14%, до 38 миллионов тонн, в 2025 году - на 5,3%, до 40 миллионов тонн. На 2026 год ожидалось, что экспорт вырастет до 44 миллионов, а в 2027 - до 56,6 миллиона.

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россия, спг