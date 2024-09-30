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США резко сократили поставки СПГ в Евросоюз

США резко сократили поставки СПГ в Евросоюз - 30.09.2024, ПРАЙМ

США резко сократили поставки СПГ в Евросоюз

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в июле сократились на 26,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до... | 30.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в июле сократились на 26,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем - до 100,592 миллиарда кубических футов (2,1 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в июле США поставили в другие страны 323,873 миллиарда кубических футов (6,8 миллиона тонн) СПГ, что на 9,1% меньше показателя июня. На страны ЕС в июле пришлось около 31% всего экспорта сжиженного газа страны. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США приходится на Нидерланды, в отчетном месяце он составил 22,461 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн), что на 35,6% меньше показателя предшествовавшего месяца. Затем следует Польша, куда США поставили за отчетный период 16,541 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн), что на 4,4% меньше, чем в июне. В Германию и Францию экспорт в июле оказался примерно на одном уровне в 14,2 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн), при этом поставки во Францию в месячном выражении выросли более чем вдвое. США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, 200 миллиардов - в декабре 2019 года. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд в более чем 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

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