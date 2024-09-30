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Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord - 30.09.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord
Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей социальной сети Discord за неудаление запрещенной информации. Об этом изданию РИА Новости... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:02+0300
2024-09-30T15:02+0300
россия
суд
штраф
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей социальной сети Discord за неудаление запрещенной информации. Об этом изданию РИА Новости рассказалит в суде.Отмечается, что суд сочел Discord виновным в нарушении статьи 13.50 КоАП РФ и вынес административное наказание. Максимальный штраф по данной статье составляет четыре миллиона рублей.Discord был создан в 2015 году и изначально был предназначен для общения геймеров. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями и общаться по видео и голосовому связи. Согласно данным Discord, на платформе зарегистрировано примерно 150 миллионов активных пользователей ежемесячно.
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россия, суд, штраф
РОССИЯ, суд, штраф
15:02 30.09.2024
 
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord

Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал соцсеть Discord

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей социальной сети Discord за неудаление запрещенной информации. Об этом изданию РИА Новости рассказалит в суде.
Отмечается, что суд сочел Discord виновным в нарушении статьи 13.50 КоАП РФ и вынес административное наказание. Максимальный штраф по данной статье составляет четыре миллиона рублей.
Discord был создан в 2015 году и изначально был предназначен для общения геймеров. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями и общаться по видео и голосовому связи. Согласно данным Discord, на платформе зарегистрировано примерно 150 миллионов активных пользователей ежемесячно.
 
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