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Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord

Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord - 30.09.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал соцсеть Discord

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей социальной сети Discord за неудаление запрещенной информации. Об этом изданию РИА Новости... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T15:02+0300

2024-09-30T15:02+0300

2024-09-30T15:02+0300

россия

суд

штраф

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей социальной сети Discord за неудаление запрещенной информации. Об этом изданию РИА Новости рассказалит в суде.Отмечается, что суд сочел Discord виновным в нарушении статьи 13.50 КоАП РФ и вынес административное наказание. Максимальный штраф по данной статье составляет четыре миллиона рублей.Discord был создан в 2015 году и изначально был предназначен для общения геймеров. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями и общаться по видео и голосовому связи. Согласно данным Discord, на платформе зарегистрировано примерно 150 миллионов активных пользователей ежемесячно.

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россия, суд, штраф