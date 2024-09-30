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Тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ дополнительно проиндексируют

Тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ дополнительно проиндексируют - 30.09.2024, ПРАЙМ

Тарифы на газ для энергетиков и ЖКХ дополнительно проиндексируют

Оптовые цены на газ в России дополнительно проиндексируют в 2025 году для предприятий электроэнергетики и ЖКХ на 11%, следует из прогноза... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T20:15+0300

2024-09-30T20:15+0300

2024-09-30T20:15+0300

экономика

тарифы

газ

индексация

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в России дополнительно проиндексируют в 2025 году для предприятий электроэнергетики и ЖКХ на 11%, следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в составе бюджетного пакета в Госдуму. В целом тарифы на газ для всех потребителей в 2025 году планируется проиндексировать на 10,3%, при этом в 2026-2027 годах рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную инфляцию. Так, индексация цены газа в 2026 году составит 4,3%, в 2027 году - 4%. В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что по каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс платы граждан за ЖКХ, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса. При этом служба на регулярной основе осуществляет мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги. "В 2023 году утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. Это позволило увеличить выявляемость нарушений тарифного законодательства в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ФАС России к исключению в 2024 году, составляет 8,2 миллиарда рублей. Они не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что позволит сократить нагрузку на потребителей, в том числе и для населения", - указали в службе. Кроме того, в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона. Для льготных категорий населения действуют механизмы адресной поддержки по оплате коммунальных услуг. "Индекс платы граждан за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года в среднем на 11,9% согласно прогнозу социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Это связано с необходимостью поддержания и модернизации инфраструктуры ЖКХ, ростом затрат ресурсоснабжающих организаций, а также для подготовки к зимнему отопительному периоду", - заключили в ФАС. "Для обеспечения равномерности распределения налоговой нагрузки между промышленными потребителями газа дополнительно на 11,0 % будут повышены оптовые цены только для организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ. Также это уберет дифференциацию размера оптовых цен на газ внутри категории прочих потребителей", - говорится в материалах МЭР. Цена на электроэнергию для населения будут проиндексирована с 1 июля 2025 года на 12,6%, в 2026 году - на 5,2%, в 2027 году - на 4%. Как прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе, в России продолжается совершенствование механизма дифференцированных тарифов на электроэнергию. Он был разработан для сокращения перекрестного субсидирования и небытового потребления электроэнергии, то есть сокращения серого майнинга, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях. "В настоящее время ведомство уже подготовило проекты документов, которые содержат действенные стимулы для борьбы с этими проявлениями. В результате "серые" майнеры будут платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, а не по льготным для населения, что приведет к сокращению нагрузки на добросовестный бизнес и бюджетные организации", - добавили в ФАС.

https://1prime.ru/20240930/gaz-851869005.html

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тарифы, газ, индексация