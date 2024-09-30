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Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок
Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок - 30.09.2024, ПРАЙМ
Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок
Культовый седан Toyota Corolla вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "За рулем". | 30.09.2024, ПРАЙМ
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россия
toyota
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Культовый седан Toyota Corolla вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "За рулем".В издании отметили, что новая схема ввоза отразилась на цене автомобиля. Так, на одном из классифайдов Corolla продается по цене от 1 900 000 рублей.Большинство предложений являются седанами, а не хэтчбеками. За эту цену дилер из Владивостока предлагает Corolla с тканевым салоном, 1,5-литровым 121-сильным двигателем, светодиодной оптикой, медиасистемой с навигацией, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, кнопочным запуском двигателя, люком и 15-дюймовыми литыми дисками.Кроме того, в сравнении с ценами на российские автомобили, Corolla представляет собой привлекательное предложение. Например, базовая комплектация седана Москвич 6 стоит минимум 2 200 000 рублей, а топовая LADA Vesta Techno - от 1 865 900 до 2 222 900 рублей.
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россия, toyota
РОССИЯ, Toyota
11:11 30.09.2024
 
Культовый седан от Toyota вернулся на российский авторынок

"ЗР": к дилерам в России поступили седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн руб

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Культовый седан Toyota Corolla вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "За рулем".
В издании отметили, что новая схема ввоза отразилась на цене автомобиля. Так, на одном из классифайдов Corolla продается по цене от 1 900 000 рублей.
Большинство предложений являются седанами, а не хэтчбеками. За эту цену дилер из Владивостока предлагает Corolla с тканевым салоном, 1,5-литровым 121-сильным двигателем, светодиодной оптикой, медиасистемой с навигацией, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, кнопочным запуском двигателя, люком и 15-дюймовыми литыми дисками.
Кроме того, в сравнении с ценами на российские автомобили, Corolla представляет собой привлекательное предложение. Например, базовая комплектация седана Москвич 6 стоит минимум 2 200 000 рублей, а топовая LADA Vesta Techno - от 1 865 900 до 2 222 900 рублей.
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