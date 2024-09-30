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Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности

Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности - 30.09.2024, ПРАЙМ

Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности

Факты вмешательства США во внутренние дела других стран имеет долгую и неясную историю, говорится в материале издания РИА Новости. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:33+0300

2024-09-30T09:33+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Факты вмешательства США во внутренние дела других стран имеет долгую и неясную историю, говорится в материале издания РИА Новости.Согласно агентству, некоторое время назад Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. В этих документах подтверждается активная роль американских спецслужб в свержении президента-социалиста Сальвадора Альенде и помощь хунте под руководством Аугусто Пиночета, деятельность которой привела к десяткам тысяч жертв среди чилийцев.Журналист Сеймур Херш опубликовал статью в "Нью-Йорк Таймс", в которой были раскрыты детали секретной операции ЦРУ и существования "Комитета 40", который нес ответственность за эти действия.В агентстве добавили, что Сенат создал специальный комитет для расследования тайных операций ЦРУ. Однако расследование не принесло значимых результатов. Госсекретарь Генри Киссинджер отрицал причастность США к событиям в Чили, но обнародованные документы подтверждают его вовлеченность."Он (Сальвадор Альенде - прим.ред.) был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?", - заметил однажды Киссинджер.Внешняя политика Вашингтона, основанная на принципах, заложенных во времена Киссинджера, сегодня оказывает влияние по всему миру. Последствия этих действий ощущаются от Европы до Латинской Америки, заключили в агентстве.

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