Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности - 30.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240930/tsru-851857310.html
Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности
Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности - 30.09.2024, ПРАЙМ
Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности
Факты вмешательства США во внутренние дела других стран имеет долгую и неясную историю, говорится в материале издания РИА Новости. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:33+0300
2024-09-30T09:33+0300
политика
сша
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Факты вмешательства США во внутренние дела других стран имеет долгую и неясную историю, говорится в материале издания РИА Новости.Согласно агентству, некоторое время назад Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. В этих документах подтверждается активная роль американских спецслужб в свержении президента-социалиста Сальвадора Альенде и помощь хунте под руководством Аугусто Пиночета, деятельность которой привела к десяткам тысяч жертв среди чилийцев.Журналист Сеймур Херш опубликовал статью в "Нью-Йорк Таймс", в которой были раскрыты детали секретной операции ЦРУ и существования "Комитета 40", который нес ответственность за эти действия.В агентстве добавили, что Сенат создал специальный комитет для расследования тайных операций ЦРУ. Однако расследование не принесло значимых результатов. Госсекретарь Генри Киссинджер отрицал причастность США к событиям в Чили, но обнародованные документы подтверждают его вовлеченность."Он (Сальвадор Альенде - прим.ред.) был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?", - заметил однажды Киссинджер.Внешняя политика Вашингтона, основанная на принципах, заложенных во времена Киссинджера, сегодня оказывает влияние по всему миру. Последствия этих действий ощущаются от Европы до Латинской Америки, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20240829/ukraina-851194915.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, цру
Политика, США, ЦРУ
09:33 30.09.2024
 
Погибли десятки тысяч : в США сознались в преступлении полувековой давности

РИА Новости: в США рассекретили данные о перевороте в Чили

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Факты вмешательства США во внутренние дела других стран имеет долгую и неясную историю, говорится в материале издания РИА Новости.
Согласно агентству, некоторое время назад Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. В этих документах подтверждается активная роль американских спецслужб в свержении президента-социалиста Сальвадора Альенде и помощь хунте под руководством Аугусто Пиночета, деятельность которой привела к десяткам тысяч жертв среди чилийцев.
Журналист Сеймур Херш опубликовал статью в "Нью-Йорк Таймс", в которой были раскрыты детали секретной операции ЦРУ и существования "Комитета 40", который нес ответственность за эти действия.
В агентстве добавили, что Сенат создал специальный комитет для расследования тайных операций ЦРУ. Однако расследование не принесло значимых результатов. Госсекретарь Генри Киссинджер отрицал причастность США к событиям в Чили, но обнародованные документы подтверждают его вовлеченность.
"Он (Сальвадор Альенде - прим.ред.) был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?", - заметил однажды Киссинджер.
Внешняя политика Вашингтона, основанная на принципах, заложенных во времена Киссинджера, сегодня оказывает влияние по всему миру. Последствия этих действий ощущаются от Европы до Латинской Америки, заключили в агентстве.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
В ЦРУ сделали трудное признание о российской армии
29 августа, 10:17
 
ПолитикаСШАЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала