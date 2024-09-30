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В отелях Турции с системой "все включено" могут уменьшить ассортимент блюд

В отелях Турции с системой "все включено" могут уменьшить ассортимент блюд - 30.09.2024, ПРАЙМ

В отелях Турции с системой "все включено" могут уменьшить ассортимент блюд

Разновидность блюд на шведском столе в турецких отелях с системой "всё включено" может быть уменьшено для борьбы с расточительством, считает турецкий... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:05+0300

2024-09-30T09:05+0300

2024-09-30T09:05+0300

турция

туризм

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АНКАРА, 30 авг – ПРАЙМ. Разновидность блюд на шведском столе в турецких отелях с системой "всё включено" может быть уменьшено для борьбы с расточительством, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турецкие власти намерены разработать дорожную карту для предотвращения расточительства на шведских столах в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, сообщила газета Milliyet. По сведениям издания, для создания устойчивой системы питания будут изучены вопросы: какой объем пищи возвращается с тарелки в бутик-отелях, работающих по концепции "все включено"? Каково влияние открытой системы обслуживания "шведский стол" на количество пищевых отходов? "В период пандемии некоторые отели так и поступили. Во время работы шведского стола во главе его ставили человека, а персонал раздавал порции гостям, которые должны были получить еду. Возможно, нечто подобное можно сделать и в дополнение к этой модели. Разнообразие блюд на шведском столе может быть уменьшено. Разновидностей так много, что некоторые продукты подаются зря, так как их не употребляют", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, отели более или менее известны тем, что их гости потребляют еду в соответствии с регионом, из которого они приехали. "Разнообразие блюд может быть организовано в зависимости от клиента или интенсивности его массы. Не отменяя открытого буфета, можно выделить персонал во главе буфета, то есть, выделив персонал, можно предотвратить наполнение гостями непомерно больших тарелок. Я думаю, что такое расточительство в различных пропорциях можно предотвратить", - сказал он. Как писало ранее турецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

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турция, туризм