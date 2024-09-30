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"Все равно платят нам". Россия обезвредила санкции Запада с другой стороны - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Все равно платят нам". Россия обезвредила санкции Запада с другой стороны
"Все равно платят нам". Россия обезвредила санкции Запада с другой стороны - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Все равно платят нам". Россия обезвредила санкции Запада с другой стороны
Новость об увеличении экспорта российских удобрений в Европу, по сути, новостью как таковой не является. Спрос приближается к пиковым показателям 2020 года и не | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T08:00+0300
2024-09-30T08:00+0300
мнения аналитиков
импорт удобрений
поставка удобрений
производство удобрений
экспорт удобрений
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851824800.jpg?1727672404
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Новость об увеличении экспорта российских удобрений в Европу, по сути, новостью как таковой не является. Спрос приближается к пиковым показателям 2020 года и не думает падать. По данным европейской статистики, в июле этого года импорт этого товара из РФ вырос до максимума за 20 месяцев, а к июню – в 2,2 раза. В деньгах суммы тоже немалые – почти 200 миллионов евро за год.Россия является крупнейшим производителем и поставщиком удобрений на внешний рынок. Ее доля в мировой торговле составляет до 15%, а на рынке Европы - порядка 25%. По ряду позиций, например, азотным удобрениям, она достигает 40%. И объём поставок постоянно растет.США тоже не дремлют – в 2023 году они закупили российских удобрений на 944 миллиона долларов. И это при том, что у них достаточно своих предприятий - им все равно не хватает.Разумеется, ни о каких санкциях ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Брюсселя речи не идет. Более того, они даже не накладывают ограничения на денежные расчеты за удобрения. Одни лишь попытки сделать это привели к такому взлету цен, что и Запад, и ООН испугались риска невиданной продовольственной инфляции и глобального голода. А ведь речь шла только о задержке в прибалтийских портах нескольких судов с грузом удобрений и персональных санкциях на владельцев ряда агрохимических концернов.Разумеется, все рестрикции тут же были прекращены – ведь угроза голода нависла не только над бедными странами. И США, и Европа являются важными мировыми производителями сельхозпродукции, обеспечивая ей себя и экспортируя в другие страны. В результате еще в 2022 году поставки российских удобрений получили официальное "добро" от США и ЕС.И это неудивительно. Российские удобрения признаны эталонными по своей экологичности во всём мире. Кроме того, у нас конкурентоспособные цены и удобная логистика. Благодаря нашему географическому положению, мы можем свободно поставлять удобрения во все страны мира, а для Европы это вообще самый дешевый вариант.Конечно, свои химические предприятия есть и там. Но отрасль все еще не восстановилась после пандемии, ситуацию усугубляет и рост цен на газ, являющийся сырьем для отрасли. Особенно плачевно обстоят дела с фосфорными удобрениями – сырье для них либо слишком токсично, либо дорого из-за логистики. Любое, за исключением российского. По азотным и калийным удобрениям ситуация чуть лучше, но и ими Европа себя не обеспечивает. Можно обратиться к другим продавцам – США, Израилю, Китаю. Но и у них поставки расписаны на годы вперед, а в приоритете обеспечение собственного АПК.Китай в мировом экспорте минеральных удобрений занимает первое место, но сейчас, в преддверии нового сельскохозяйственного сезона, правительство КНР закрыло экспорт удобрений. Следовательно, дополнительных удобрений на мировом рынке нет. И вряд ли они появятся с учетом прогнозов роста спроса на фоне увеличения объемов сельхозпроизводства. А это означает, что в ближайшей перспективе тренд на увеличение поставок российских удобрений в страны ЕС сохранится.Автор - Анатолий Тихонов, к.э.н., Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии
ПРАЙМ
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Анатолий Тихонов
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Анатолий Тихонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, импорт удобрений, поставка удобрений, производство удобрений, экспорт удобрений
Мнения аналитиков, импорт удобрений, поставка удобрений, производство удобрений, экспорт удобрений
08:00 30.09.2024
 
"Все равно платят нам". Россия обезвредила санкции Запада с другой стороны

Экономист Тихонов: мир не сможет заменить российские удобрения китайскими

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Анатолий Тихонов, к.э.н., Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии
Анатолий Тихонов
Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии РАНХиГС
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Новость об увеличении экспорта российских удобрений в Европу, по сути, новостью как таковой не является. Спрос приближается к пиковым показателям 2020 года и не думает падать. По данным европейской статистики, в июле этого года импорт этого товара из РФ вырос до максимума за 20 месяцев, а к июню – в 2,2 раза. В деньгах суммы тоже немалые – почти 200 миллионов евро за год.
Россия является крупнейшим производителем и поставщиком удобрений на внешний рынок. Ее доля в мировой торговле составляет до 15%, а на рынке Европы - порядка 25%. По ряду позиций, например, азотным удобрениям, она достигает 40%. И объём поставок постоянно растет.
США тоже не дремлют – в 2023 году они закупили российских удобрений на 944 миллиона долларов. И это при том, что у них достаточно своих предприятий - им все равно не хватает.
Разумеется, ни о каких санкциях ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Брюсселя речи не идет. Более того, они даже не накладывают ограничения на денежные расчеты за удобрения. Одни лишь попытки сделать это привели к такому взлету цен, что и Запад, и ООН испугались риска невиданной продовольственной инфляции и глобального голода. А ведь речь шла только о задержке в прибалтийских портах нескольких судов с грузом удобрений и персональных санкциях на владельцев ряда агрохимических концернов.
Разумеется, все рестрикции тут же были прекращены – ведь угроза голода нависла не только над бедными странами. И США, и Европа являются важными мировыми производителями сельхозпродукции, обеспечивая ей себя и экспортируя в другие страны. В результате еще в 2022 году поставки российских удобрений получили официальное "добро" от США и ЕС.
И это неудивительно. Российские удобрения признаны эталонными по своей экологичности во всём мире. Кроме того, у нас конкурентоспособные цены и удобная логистика. Благодаря нашему географическому положению, мы можем свободно поставлять удобрения во все страны мира, а для Европы это вообще самый дешевый вариант.
Конечно, свои химические предприятия есть и там. Но отрасль все еще не восстановилась после пандемии, ситуацию усугубляет и рост цен на газ, являющийся сырьем для отрасли. Особенно плачевно обстоят дела с фосфорными удобрениями – сырье для них либо слишком токсично, либо дорого из-за логистики. Любое, за исключением российского. По азотным и калийным удобрениям ситуация чуть лучше, но и ими Европа себя не обеспечивает. Можно обратиться к другим продавцам – США, Израилю, Китаю. Но и у них поставки расписаны на годы вперед, а в приоритете обеспечение собственного АПК.
Китай в мировом экспорте минеральных удобрений занимает первое место, но сейчас, в преддверии нового сельскохозяйственного сезона, правительство КНР закрыло экспорт удобрений. Следовательно, дополнительных удобрений на мировом рынке нет. И вряд ли они появятся с учетом прогнозов роста спроса на фоне увеличения объемов сельхозпроизводства. А это означает, что в ближайшей перспективе тренд на увеличение поставок российских удобрений в страны ЕС сохранится.
Автор - Анатолий Тихонов, к.э.н., Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии

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Мнения аналитиковимпорт удобренийпоставка удобренийпроизводство удобренийэкспорт удобрений
 
 
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