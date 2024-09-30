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На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине
На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине - 30.09.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Представители западной элиты все чаще признают, что украинский конфликт может разрешиться мирным путем через переговоры с Россией и соглашения на основе... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:26+0300
2024-09-30T11:26+0300
россия
украина
владимир зеленский
запад
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Представители западной элиты все чаще признают, что украинский конфликт может разрешиться мирным путем через переговоры с Россией и соглашения на основе "стамбульских принципов". Об этом сообщает портал UnHerd, приводя слова британского политолога Анатоля Ливена."На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния", — сообщил аналитик.Ливен уточнил, что Киеву придется пойти на подписание договора о нейтралитете в сопровождении тех или иных международных гарантий безопасности и территориальной целостности. По его словам, на Украине все больше людей, которые признают, что это лучшее, на что государство может рассчитывать. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что переговоры по "стамбульским соглашениям" были практически завершены, но после отвода войск России от Киева украинская сторона "выбросила" все эти договоренности и после этого Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, украина, владимир зеленский, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
11:26 30.09.2024
 
На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине

UnHerd: на Западе все чаще признают необходимость переговоров с Россией

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Представители западной элиты все чаще признают, что украинский конфликт может разрешиться мирным путем через переговоры с Россией и соглашения на основе "стамбульских принципов". Об этом сообщает портал UnHerd, приводя слова британского политолога Анатоля Ливена.
"На самом деле, западные официальные лица в частном порядке всё чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния", — сообщил аналитик.
Ливен уточнил, что Киеву придется пойти на подписание договора о нейтралитете в сопровождении тех или иных международных гарантий безопасности и территориальной целостности. По его словам, на Украине все больше людей, которые признают, что это лучшее, на что государство может рассчитывать.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что переговоры по "стамбульским соглашениям" были практически завершены, но после отвода войск России от Киева украинская сторона "выбросила" все эти договоренности и после этого Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений
7 июля, 22:56
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
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