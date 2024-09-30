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Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима" - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима"
Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима" - 30.09.2024, ПРАЙМ
Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима"
Всемирно известный оратор-вдохновитель и автор бестселлеров по лайф-коучингу Тони Роббинс в ходе Global Citizen Festival, прошедшем в Нью-Йорке, заявил, что... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:21+0300
2024-09-30T12:44+0300
уралхим
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Всемирно известный оратор-вдохновитель и автор бестселлеров по лайф-коучингу Тони Роббинс в ходе Global Citizen Festival, прошедшем в Нью-Йорке, заявил, что благодаря гуманитарным поставкам группы "Уралхим" миллион фермерских домохозяйств смогут самостоятельно обеспечить себя десятками миллиардов порций еды. Роббинс является заметным активистом в борьбе с голодом и одним из создателей благотворительного проекта 1 Billion Meals Challenge, предоставляющего бесплатное питание малоимущим людям в США. Выступавший с ним на одной сцене министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале, в свою очередь, подчеркнул, что с помощью гуманитарной поставки группы "Уралхим" в его стране было произведено более 4,2 миллиардов порций еды. Российский производитель минеральных удобрений группа "Уралхим" более двух лет реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам продукции странам, столкнувшимся с падением урожаев и продовольственным кризисом. Инициатива содействует достижению Цели №2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода". На сегодняшний день группа безвозмездно поставила более 134 000 тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Среди получателей гуманитарных партий группы "Уралхим" — Малави, Кения, Нигерия и Зимбабве.
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уралхим, гуманитарная помощь
Уралхим, гуманитарная помощь
12:21 30.09.2024 (обновлено: 12:44 30.09.2024)
 
Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима"

Тони Роббинс и глава минсельхоза Малави отметили важность гумпоставок "Уралхима"

© сайт "Уралхима"Уралхим
Уралхим
© сайт "Уралхима"
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Всемирно известный оратор-вдохновитель и автор бестселлеров по лайф-коучингу Тони Роббинс в ходе Global Citizen Festival, прошедшем в Нью-Йорке, заявил, что благодаря гуманитарным поставкам группы "Уралхим" миллион фермерских домохозяйств смогут самостоятельно обеспечить себя десятками миллиардов порций еды.
Роббинс является заметным активистом в борьбе с голодом и одним из создателей благотворительного проекта 1 Billion Meals Challenge, предоставляющего бесплатное питание малоимущим людям в США.
Выступавший с ним на одной сцене министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале, в свою очередь, подчеркнул, что с помощью гуманитарной поставки группы "Уралхим" в его стране было произведено более 4,2 миллиардов порций еды.
Российский производитель минеральных удобрений группа "Уралхим" более двух лет реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам продукции странам, столкнувшимся с падением урожаев и продовольственным кризисом. Инициатива содействует достижению Цели №2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода".
На сегодняшний день группа безвозмездно поставила более 134 000 тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Среди получателей гуманитарных партий группы "Уралхим" — Малави, Кения, Нигерия и Зимбабве.
 
Уралхимгуманитарная помощь
 
 
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