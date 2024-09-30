https://1prime.ru/20240930/uralkhim-851860181.html

Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима"

Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима" - 30.09.2024, ПРАЙМ

Тони Роббинс рассказал о важности гумпоставок "Уралхима"

Всемирно известный оратор-вдохновитель и автор бестселлеров по лайф-коучингу Тони Роббинс в ходе Global Citizen Festival, прошедшем в Нью-Йорке, заявил, что... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:21+0300

2024-09-30T12:21+0300

2024-09-30T12:44+0300

уралхим

гуманитарная помощь

https://cdnn.1prime.ru/img/83174/34/831743442_0:47:913:561_1920x0_80_0_0_dc6986471b217bec19c3d1a6c91295cc.jpg

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Всемирно известный оратор-вдохновитель и автор бестселлеров по лайф-коучингу Тони Роббинс в ходе Global Citizen Festival, прошедшем в Нью-Йорке, заявил, что благодаря гуманитарным поставкам группы "Уралхим" миллион фермерских домохозяйств смогут самостоятельно обеспечить себя десятками миллиардов порций еды. Роббинс является заметным активистом в борьбе с голодом и одним из создателей благотворительного проекта 1 Billion Meals Challenge, предоставляющего бесплатное питание малоимущим людям в США. Выступавший с ним на одной сцене министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале, в свою очередь, подчеркнул, что с помощью гуманитарной поставки группы "Уралхим" в его стране было произведено более 4,2 миллиардов порций еды. Российский производитель минеральных удобрений группа "Уралхим" более двух лет реализует масштабный гуманитарный проект по поставкам продукции странам, столкнувшимся с падением урожаев и продовольственным кризисом. Инициатива содействует достижению Цели №2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода". На сегодняшний день группа безвозмездно поставила более 134 000 тонн удобрений на африканский континент, оплатив морской фрахт и прочие расходы. Среди получателей гуманитарных партий группы "Уралхим" — Малави, Кения, Нигерия и Зимбабве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уралхим, гуманитарная помощь