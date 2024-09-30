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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - 30.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев до 20 процентов годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T08:37+0300
2024-09-30T08:42+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев до 20 процентов годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка. Отмечается, что ставки по вкладам повысились как для новых денег, так и для средств, ранее лежащих на определенном депозите. В Сбере уточнили, что по линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от семи до девяти месяцев - до 20 процентов годовых, от трех до шести месяцев - до 18,5 процента годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18 процентов годовых.Сообщается, что самые выгодные ставки по "СберВкладу" могут получить зарплатные клиенты, пенсионеры и те пользователи, которые тратят по картам банка 30 тысяч рублей в месяц и оплачивают подписку "СберПрайм". Более того, держатели премиальной карты "Сбер Первый" могут получить ставку в 21 процент.
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россия, сбербанк, ставка банка россии
РОССИЯ, Сбербанк, ставка Банка России
08:37 30.09.2024 (обновлено: 08:42 30.09.2024)
 
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам на 7-9 месяцев до 20 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам на семь-девять месяцев до 20 процентов годовых. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Отмечается, что ставки по вкладам повысились как для новых денег, так и для средств, ранее лежащих на определенном депозите.
В Сбере уточнили, что по линейке "СберВклад" ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от семи до девяти месяцев - до 20 процентов годовых, от трех до шести месяцев - до 18,5 процента годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18 процентов годовых.
Сообщается, что самые выгодные ставки по "СберВкладу" могут получить зарплатные клиенты, пенсионеры и те пользователи, которые тратят по картам банка 30 тысяч рублей в месяц и оплачивают подписку "СберПрайм". Более того, держатели премиальной карты "Сбер Первый" могут получить ставку в 21 процент.
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