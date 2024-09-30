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Партия, выступающая против антироссийских санкций, победила в Австрии
Партия, выступающая против антироссийских санкций, победила в Австрии - 30.09.2024, ПРАЙМ
Партия, выступающая против антироссийских санкций, победила в Австрии
МВД Австрии обнародовало предварительные итоги прошедших в стране парламентских выборов: Согласно им, "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T05:24+0300
2024-09-30T05:24+0300
2024-09-30T05:24+0300
австрия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД Австрии обнародовало предварительные итоги прошедших в стране парламентских выборов: Согласно им, "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций, одержала победу, получив 29,2% голосов избирателей. АПС, предварительно, на первом месте с 29,2% голосов и может рассчитывать на получение 58 мандатов в парламенте. "Австрийская народная партия", куда входит нынешний канцлер Карл Нехаммер, на втором месте, получив 26,5%, и может рассчитывать на 52 депутатских мандата. На третьем месте, по данным МВД - Социал-демократическая партия, она получила 21% голосов избирателей, ей может быть выделен 41 мандат. Явка избирателей на выборы зафиксирована на уровне 74,9%. Ожидается, что итоги подсчета голосов с открепительных бюллетеней, будут подведены в предстоящий четверг. В воскресенье на территории всей Австрии состоялись выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) страны. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. Прошедшее голосование покажет, как распределятся места в нижней палате парламента на предстоящие пять лет, какие варианты коалиций будут возможны и останется ли канцлер Нехаммер на своем посту.
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австрия
Партия, выступающая против антироссийских санкций, победила в Австрии
МВД: "Австрийская партия свободы", предварительно, победила на выборах в парламент с 29,2%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД Австрии обнародовало предварительные итоги прошедших в стране парламентских выборов: Согласно им, "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций, одержала победу, получив 29,2% голосов избирателей.
АПС, предварительно, на первом месте с 29,2% голосов и может рассчитывать на получение 58 мандатов в парламенте. "Австрийская народная партия", куда входит нынешний канцлер Карл Нехаммер, на втором месте, получив 26,5%, и может рассчитывать на 52 депутатских мандата. На третьем месте, по данным МВД - Социал-демократическая партия, она получила 21% голосов избирателей, ей может быть выделен 41 мандат.
Явка избирателей на выборы зафиксирована на уровне 74,9%. Ожидается, что итоги подсчета голосов с открепительных бюллетеней, будут подведены в предстоящий четверг.
Кризис или газ: Австрия оказалась перед сложным выбором из-за России
В воскресенье на территории всей Австрии состоялись выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) страны. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок.
Прошедшее голосование покажет, как распределятся места в нижней палате парламента на предстоящие пять лет, какие варианты коалиций будут возможны и останется ли канцлер Нехаммер на своем посту.