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ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть

ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть - 30.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть

Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в первом полугодии на 32%, до 8,4 миллиарда рублей, сообщает Банк России. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T19:54+0300

2024-09-30T19:54+0300

2024-09-30T19:57+0300

экономика

россия

вывод средств

сокращение

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в первом полугодии на 32%, до 8,4 миллиарда рублей, сообщает Банк России. "Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 миллиарда рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%)", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вывод средств, сокращение