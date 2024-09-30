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ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть - 30.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть
ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть - 30.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть
Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в первом полугодии на 32%, до 8,4 миллиарда рублей, сообщает Банк России. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:54+0300
2024-09-30T19:57+0300
экономика
россия
вывод средств
сокращение
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в первом полугодии на 32%, до 8,4 миллиарда рублей, сообщает Банк России. "Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 миллиарда рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%)", - говорится в сообщении.
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россия, вывод средств, сокращение
Экономика, РОССИЯ, вывод средств, сокращение
19:54 30.09.2024 (обновлено: 19:57 30.09.2024)
 
ЦБ: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям сократился на треть

ЦБ России: вывод средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился на 32%

© Фото : Unsplash/Eyestetix StudioДоллары, ветер
Доллары, ветер - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© Фото : Unsplash/Eyestetix Studio
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Объем вывода средств за рубеж по подозрительным основаниям снизился в первом полугодии на 32%, до 8,4 миллиарда рублей, сообщает Банк России.
"Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 миллиарда рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%)", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРОССИЯвывод средствсокращение
 
 
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