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В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом - 30.09.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом
Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:21+0300
2024-09-30T09:21+0300
россия
ядерная программа
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Это абсолютно необходимый шаг и ответ на стоящие перед нашей страной вызовы, вызванные навязанным нам украинским военным конфликтом", - сообщил агентству РИА Новости политик. Кроме того, Мурадов уточнил, что Россия должна пополнить свою доктрину ядерного сдерживания весьма актуальной поправкой. По его словам, речь идет о пункте о применении ядерного оружия в случае агрессии неядерной страны, поддержанной ядерными державами. В особенности, как отметил политик, эта поправка должна касаться агрессии со стороны стран, которые располагают колоссальным высокотехнологичным арсеналом обычных вооружений и вспомогательных космических средств.
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запад
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россия, ядерная программа, запад
РОССИЯ, ядерная программа, ЗАПАД
09:21 30.09.2024
 
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом

Постпред Крыма назвал обновление ядерной доктрины РФ необходимым ответным шагом

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Это абсолютно необходимый шаг и ответ на стоящие перед нашей страной вызовы, вызванные навязанным нам украинским военным конфликтом", - сообщил агентству РИА Новости политик.
Кроме того, Мурадов уточнил, что Россия должна пополнить свою доктрину ядерного сдерживания весьма актуальной поправкой. По его словам, речь идет о пункте о применении ядерного оружия в случае агрессии неядерной страны, поддержанной ядерными державами.
В особенности, как отметил политик, эта поправка должна касаться агрессии со стороны стран, которые располагают колоссальным высокотехнологичным арсеналом обычных вооружений и вспомогательных космических средств.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России
Вчера, 09:38
 
РОССИЯядерная программаЗАПАД
 
 
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