https://1prime.ru/20240930/yadernaya-doktrina-851857171.html
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом - 30.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом
Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T09:21+0300
2024-09-30T09:21+0300
2024-09-30T09:21+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Это абсолютно необходимый шаг и ответ на стоящие перед нашей страной вызовы, вызванные навязанным нам украинским военным конфликтом", - сообщил агентству РИА Новости политик. Кроме того, Мурадов уточнил, что Россия должна пополнить свою доктрину ядерного сдерживания весьма актуальной поправкой. По его словам, речь идет о пункте о применении ядерного оружия в случае агрессии неядерной страны, поддержанной ядерными державами. В особенности, как отметил политик, эта поправка должна касаться агрессии со стороны стран, которые располагают колоссальным высокотехнологичным арсеналом обычных вооружений и вспомогательных космических средств.
https://1prime.ru/20240929/vsu-851848630.html
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россия, ядерная программа, запад
РОССИЯ, ядерная программа, ЗАПАД
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом
Постпред Крыма назвал обновление ядерной доктрины РФ необходимым ответным шагом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Это абсолютно необходимый шаг и ответ на стоящие перед нашей страной вызовы, вызванные навязанным нам украинским военным конфликтом", - сообщил агентству РИА Новости политик.
Кроме того, Мурадов уточнил, что Россия должна пополнить свою доктрину ядерного сдерживания весьма актуальной поправкой. По его словам, речь идет о пункте о применении ядерного оружия в случае агрессии неядерной страны, поддержанной ядерными державами.
В особенности, как отметил политик, эта поправка должна касаться агрессии со стороны стран, которые располагают колоссальным высокотехнологичным арсеналом обычных вооружений и вспомогательных космических средств.
В Крыму раскрыли преступный замысел Запада против России