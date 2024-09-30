https://1prime.ru/20240930/yadernaya-doktrina-851857171.html

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом - 30.09.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины России необходимым шагом

Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:21+0300

2024-09-30T09:21+0300

2024-09-30T09:21+0300

россия

ядерная программа

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/76217/15/762171525_0:0:1432:807_1920x0_80_0_0_b6d89d68a2f4d132bf7414d42a89dfaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Корректировки в российскую ядерную доктрину являются необходимым для России ответным шагом, сообщил постоянный представитель Крыма при российском президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Это абсолютно необходимый шаг и ответ на стоящие перед нашей страной вызовы, вызванные навязанным нам украинским военным конфликтом", - сообщил агентству РИА Новости политик. Кроме того, Мурадов уточнил, что Россия должна пополнить свою доктрину ядерного сдерживания весьма актуальной поправкой. По его словам, речь идет о пункте о применении ядерного оружия в случае агрессии неядерной страны, поддержанной ядерными державами. В особенности, как отметил политик, эта поправка должна касаться агрессии со стороны стран, которые располагают колоссальным высокотехнологичным арсеналом обычных вооружений и вспомогательных космических средств.

https://1prime.ru/20240929/vsu-851848630.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ядерная программа, запад