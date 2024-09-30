https://1prime.ru/20240930/yadernaya_voyna-851871150.html

Ядерная война почти на пороге. Есть один способ все исправить

Ядерная война почти на пороге. Есть один способ все исправить - 30.09.2024, ПРАЙМ

Ядерная война почти на пороге. Есть один способ все исправить

Автор книги "Ядерная война. Возможный сценарий" Энни Якобсен считает, что проблема ядерной угрозы становится все более серьезной, передает польское издание... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:02+0300

2024-09-30T17:02+0300

2024-09-30T17:02+0300

политика

оружие

ядерное оружие

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автор книги "Ядерная война. Возможный сценарий" Энни Якобсен считает, что проблема ядерной угрозы становится все более серьезной, передает польское издание Defence24.Соперничество с Россией в использовании ядерного вооружения становится значительной проблемой, и доктрина сдерживания больше не эффективна. Существует риск, что кто-то может решить нанести ядерный удар, что приведет к катастрофическим последствиям."Существует только один механизм предотвращения ядерной войны, и это концепция зонтика, иначе называемая концепцией сдерживания", - отметила Якобсен.Тем не менее, за последние годы произошло значительное сокращение ядерного оружия, с 70 000 до 12 500 боеголовок, благодаря достигнутым договоренностям. Якобсен подчеркнула, что, хотя процесс ядерного разоружения зависит от действий мировых лидеров, реальное влияние исходит от людей, которые должны потребовать от своих правительств снижение ядерного риска.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240930/nato-851870100.html

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оружие, ядерное оружие