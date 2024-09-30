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Россиян предостерегли от хранения сбережений в юанях
Россиян предостерегли от хранения сбережений в юанях - 30.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предостерегли от хранения сбережений в юанях
Гражданам России не стоит хранить свои сбережения в юанях, предупредил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T13:53+0300
2024-09-30T13:53+0300
2024-09-30T13:53+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Гражданам России не стоит хранить свои сбережения в юанях, предупредил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.Депутат предостерег, что покупать китайскую валюту для хранения сбережений может быть рискованно, так как юань находится под жестким контролем властей Китая, поэтому предсказать ее курс практически невозможно.В этой связи Кирьянов уточнил, что юань жестко контролируется китайским регулятором, который, в свою очередь, ориентируется только на свою выгоду, заключил парламентарий.
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россия, китай, сбережения, юань
РОССИЯ, КИТАЙ, сбережения, юань
Россиян предостерегли от хранения сбережений в юанях
Депутат Кирьянов: не стоит покупать юани для хранения сбережений
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Гражданам России не стоит хранить свои сбережения в юанях, предупредил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.
Депутат предостерег, что покупать китайскую валюту для хранения сбережений может быть рискованно, так как юань находится под жестким контролем властей Китая, поэтому предсказать ее курс практически невозможно.
В этой связи Кирьянов уточнил, что юань жестко контролируется китайским регулятором, который, в свою очередь, ориентируется только на свою выгоду, заключил парламентарий.
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