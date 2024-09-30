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"Удачная стратегия". Эксперт раскрыл, зачем Запад стремится к эскалации

"Удачная стратегия". Эксперт раскрыл, зачем Запад стремится к эскалации - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Удачная стратегия". Эксперт раскрыл, зачем Запад стремится к эскалации

Западу и США, в частности, необходима эскалация международной напряженности, чтобы все провалы в экономике и политике можно было списывать на войну, заявил РИА... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T14:51+0300

2024-09-30T14:51+0300

2024-09-30T14:51+0300

политика

запад

эскалация

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БАКУ, 30 сен – ПРАЙМ. Западу и США, в частности, необходима эскалация международной напряженности, чтобы все провалы в экономике и политике можно было списывать на войну, заявил РИА Новости белорусский военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук России, полковник в отставке Александр Тиханский. Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий. "Для США выгодно продолжать нынешний конфликт на Украине, так как это стимулирует инвестиции в военно-промышленный комплекс и оживляет реальное производство. Схема проста: если вам угрожает могучий и страшный враг, вы можете с полным правом вкладывать деньги в ВПК. И, отдав государству танки и ракеты, люди понесут свои зарплаты в булочные и банки — платить по кредитам. А эскалация международной напряженности — это очень, очень удачная стратегия перехода к экономическому росту, что якобы повлечет за собой модернизацию производства и, соответственно, повышение уровня жизни. Ну а все провалы в экономике и политике можно списать на войну. Вот поэтому так ведут себя Запад и США особенно", - считает Тиханский. По его словам, впереди новый мировой порядок, так как старый себя изжил. "Для этого нужно окончательно выбить из этой игры Россию – бывшего ключевого игрока (советская сверхдержава). С этой целью используются различные провокации, включая ядерное оружие. Россию нужно превратить для мировой цивилизации в "Мордор", "обитель зла". Создать образ "диких варваров", которых надо держать в изоляции и изъять ядерное оружие. Американцы заработали огромные деньги на Первой и Второй мировых войнах, с тех пор привычно преодолевают внутренние кризисы созданием "внешних угроз", "вошли во вкус", ведь любые военные действия вызывают мощный поток военных заказов и американцы давно это поняли", - сказал собеседник агентства. Эксперт отметил, что причины агрессии Запада следует искать в истории. "Впервые Европа в ее современном виде ощутила вкус завоеваний во время крестовых походов в XI веке. Именно тогда она начала свою политику экспансии. В XV веке началась эпоха великих географических открытий, и страны Западной Европы начали осваивать Африку, Азию и Латинскую Америку. Начался период колониального передела мира. В течение почти пятисот лет Европа выкачивала ресурсы из этих стран. Реальные мотивы начала войн связаны с существующей мировой финансовой системой. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "так называемый "золотой миллиард" на протяжении 500 лет паразитировал на других народах, а западные элиты привыкли набивать карманы". Сегодня они должны понять, что их время заканчивается", - сказал полковник запаса. РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италиии других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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запад, эскалация