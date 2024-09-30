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"Невозможно переломить". Эксперт рассказал о гигантском сражении в Донбассе - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Невозможно переломить". Эксперт рассказал о гигантском сражении в Донбассе
"Невозможно переломить". Эксперт рассказал о гигантском сражении в Донбассе - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Невозможно переломить". Эксперт рассказал о гигантском сражении в Донбассе
Российская армия имеет весомое преимущество в битве в Донбассе и побеждает в ней. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:15+0300
2024-09-30T15:15+0300
россия
украина
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российская армия имеет весомое преимущество в битве в Донбассе и побеждает в ней. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я много раз говорил, что бои во всех этих районах (Донбасса. — ред.) нужно понимать, как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится", — отметил он.В то же время Меркурис уточнил, что речь идет о таких направлениях, как Красноармейское и Торецкое. По его словам, оборона Вооруженных сил Украины на вышеуказанных направлениях, а также вокруг Курахово и Угледара, фактически развалилась.Эксперт рассказал, что западные союзники Украины понимают, что последняя проигрывает, но никак не могут переломить ситуацию.
https://1prime.ru/20240930/ukraina-851860610.html
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
15:15 30.09.2024
 
"Невозможно переломить". Эксперт рассказал о гигантском сражении в Донбассе

Меркурис: Россия одерживает победу в гигантском сражении за Донбасс

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российская армия имеет весомое преимущество в битве в Донбассе и побеждает в ней. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я много раз говорил, что бои во всех этих районах (Донбасса. — ред.) нужно понимать, как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится", — отметил он.
В то же время Меркурис уточнил, что речь идет о таких направлениях, как Красноармейское и Торецкое. По его словам, оборона Вооруженных сил Украины на вышеуказанных направлениях, а также вокруг Курахово и Угледара, фактически развалилась.
Эксперт рассказал, что западные союзники Украины понимают, что последняя проигрывает, но никак не могут переломить ситуацию.
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