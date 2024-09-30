https://1prime.ru/20240930/zelenskiy-851858487.html

СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США

СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США - 30.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США

Холодный прием украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах продемонстрировал сужающиеся возможности Украины в конфликте. Об этом пишет издание... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T10:09+0300

2024-09-30T10:09+0300

2024-09-30T10:20+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Холодный прием украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах продемонстрировал сужающиеся возможности Украины в конфликте. Об этом пишет издание Wall Street Journal.Газета уточняет, что также на приеме проявились трудности по получению Киевом финансовой помощи от Вашингтона. Авторы пишут, что сложности, с которыми столкнулся глава киевского режима, чтобы получить существенное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди"."Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - сообщают авторы статьи.Ранее Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в США, где представил американскому президенту Джо Байдену свой так называемый "план победы" Украины в конфликте с Россией. Как пишет газета, администрация Байдена скептически отнеслась к идее Зеленского и потребовали больше подробностей.WSJ подчеркивает, что американские чиновники явно опасаются принимать решения, которые потенциально могут привести к эскалации напряжения с Москвой.

https://1prime.ru/20240929/zelenskiy-851853184.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский