https://1prime.ru/20240930/zelenskiy-851858487.html
СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США
СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США - 30.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США
Холодный прием украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах продемонстрировал сужающиеся возможности Украины в конфликте. Об этом пишет издание... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:09+0300
2024-09-30T10:09+0300
2024-09-30T10:20+0300
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украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Холодный прием украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах продемонстрировал сужающиеся возможности Украины в конфликте. Об этом пишет издание Wall Street Journal.Газета уточняет, что также на приеме проявились трудности по получению Киевом финансовой помощи от Вашингтона. Авторы пишут, что сложности, с которыми столкнулся глава киевского режима, чтобы получить существенное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди"."Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - сообщают авторы статьи.Ранее Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в США, где представил американскому президенту Джо Байдену свой так называемый "план победы" Украины в конфликте с Россией. Как пишет газета, администрация Байдена скептически отнеслась к идее Зеленского и потребовали больше подробностей.WSJ подчеркивает, что американские чиновники явно опасаются принимать решения, которые потенциально могут привести к эскалации напряжения с Москвой.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
СМИ раскрыло, что ждет Зеленского после холодного приема в США
WSJ: холодный прием Зеленского в США выявил сужающиеся возможности для Киева
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ.
Холодный прием украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах продемонстрировал сужающиеся возможности Украины в конфликте. Об этом пишет издание Wall Street Journal
.
Газета уточняет, что также на приеме проявились трудности по получению Киевом финансовой помощи от Вашингтона. Авторы пишут, что сложности, с которыми столкнулся глава киевского режима, чтобы получить существенное увеличение поддержки США, "указывают на рискованный путь впереди".
"Холодный прием... Зеленского в США... выявил сужающиеся возможности, с которыми он сталкивается после (начала конфликта - ред.)", - сообщают авторы статьи.
Ранее Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в США, где представил американскому президенту Джо Байдену свой так называемый "план победы" Украины в конфликте с Россией. Как пишет газета, администрация Байдена скептически отнеслась к идее Зеленского и потребовали больше подробностей.
WSJ подчеркивает, что американские чиновники явно опасаются принимать решения, которые потенциально могут привести к эскалации напряжения с Москвой.
"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США