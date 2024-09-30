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"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН - 30.09.2024, ПРАЙМ
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"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН
"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН - 30.09.2024, ПРАЙМ
"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН
Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неприятие у мировых лидеров. Об этом рассказывает в материале для издания El19Digital политический... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T17:12+0300
2024-09-30T17:13+0300
политика
владимир зеленский
оон
экспертное мнение
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неприятие у мировых лидеров. Об этом рассказывает в материале для издания El19Digital политический аналитик Фабрисио Касари.Он подчеркивает, что представители ряда стран предпочли отказаться от встречи с Зеленским, президентский срок, которого, "очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем".А объявленный главой киевского режима "мирный план" Касари назвал блефом, поскольку эта "концепция", по его оценке, не что иное, как всего лишь продолжение требований поставить Киеву еще больше вооружения и дать больше денег при категорическом отказе от какой бы то ни было возможности начать переговоры о мире.Для половины мира, по словам аналитика, расширение НАТО до границ России - не является достаточным поводом для риска обречь планету на вымирание.
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владимир зеленский, оон, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, ООН, экспертное мнение
17:12 30.09.2024 (обновлено: 17:13 30.09.2024)
 
"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН

El19Digital: выступление Зеленского в ООН вызвало неприятие у мировых лидеров

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неприятие у мировых лидеров. Об этом рассказывает в материале для издания El19Digital политический аналитик Фабрисио Касари.
Он подчеркивает, что представители ряда стран предпочли отказаться от встречи с Зеленским, президентский срок, которого, "очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем".
А объявленный главой киевского режима "мирный план" Касари назвал блефом, поскольку эта "концепция", по его оценке, не что иное, как всего лишь продолжение требований поставить Киеву еще больше вооружения и дать больше денег при категорическом отказе от какой бы то ни было возможности начать переговоры о мире.
Визит В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
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Вчера, 20:10
Для половины мира, по словам аналитика, расширение НАТО до границ России - не является достаточным поводом для риска обречь планету на вымирание.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийООНэкспертное мнение
 
 
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