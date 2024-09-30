https://1prime.ru/20240930/zelenskiy-851871425.html

"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН

"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН - 30.09.2024, ПРАЙМ

"Блеф". Аналитики смакуют провал Зеленского в ООН

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неприятие у мировых лидеров. Об этом рассказывает в материале для издания El19Digital политический... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:12+0300

2024-09-30T17:12+0300

2024-09-30T17:13+0300

политика

владимир зеленский

оон

экспертное мнение

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвало неприятие у мировых лидеров. Об этом рассказывает в материале для издания El19Digital политический аналитик Фабрисио Касари.Он подчеркивает, что представители ряда стран предпочли отказаться от встречи с Зеленским, президентский срок, которого, "очевидно, истек как в конституционном плане, так и в общем".А объявленный главой киевского режима "мирный план" Касари назвал блефом, поскольку эта "концепция", по его оценке, не что иное, как всего лишь продолжение требований поставить Киеву еще больше вооружения и дать больше денег при категорическом отказе от какой бы то ни было возможности начать переговоры о мире.Для половины мира, по словам аналитика, расширение НАТО до границ России - не является достаточным поводом для риска обречь планету на вымирание.

https://1prime.ru/20240929/zelenskiy-851853184.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, оон, экспертное мнение