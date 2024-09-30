https://1prime.ru/20240930/zoloto-851874072.html

Цена на золото пошла вниз

Цена на золото пошла вниз - 30.09.2024, ПРАЙМ

Цена на золото пошла вниз

Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T19:02+0300

2024-09-30T19:02+0300

2024-09-30T19:03+0300

экономика

биржевые цены на золото

снижение

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,57 пункта, что снижает спрос на золото со стороны держателей других валют. Инвесторы следят за публикацией дополнительных сведений относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США, так как изменение размера ее учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. В понедельник вечером состоится выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, на котором ожидаются подсказки по текущему экономическому состоянию страны и дальнейшим действиям регулятора.

https://1prime.ru/20240926/zoloto-851816679.html

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биржевые цены на золото, снижение