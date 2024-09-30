https://1prime.ru/20240930/zoloto-851874072.html
Цена на золото пошла вниз
Цена на золото пошла вниз - 30.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото пошла вниз
Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:02+0300
2024-09-30T19:02+0300
2024-09-30T19:03+0300
экономика
биржевые цены на золото
снижение
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,57 пункта, что снижает спрос на золото со стороны держателей других валют. Инвесторы следят за публикацией дополнительных сведений относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США, так как изменение размера ее учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. В понедельник вечером состоится выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, на котором ожидаются подсказки по текущему экономическому состоянию страны и дальнейшим действиям регулятора.
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биржевые цены на золото, снижение
Экономика, биржевые цены на золото, снижение
Цена на золото пошла вниз
Стоимость золота снижается на ожидании сигнала о монетарной политике ФРС США
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,57 пункта, что снижает спрос на золото со стороны держателей других валют.
Инвесторы следят за публикацией дополнительных сведений относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США, так как изменение размера ее учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию
В понедельник вечером состоится выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, на котором ожидаются подсказки по текущему экономическому состоянию страны и дальнейшим действиям регулятора.