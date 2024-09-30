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Цена на золото пошла вниз - 30.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240930/zoloto-851874072.html
Цена на золото пошла вниз
Цена на золото пошла вниз - 30.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото пошла вниз
Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:02+0300
2024-09-30T19:03+0300
экономика
биржевые цены на золото
снижение
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,57 пункта, что снижает спрос на золото со стороны держателей других валют. Инвесторы следят за публикацией дополнительных сведений относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США, так как изменение размера ее учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. В понедельник вечером состоится выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, на котором ожидаются подсказки по текущему экономическому состоянию страны и дальнейшим действиям регулятора.
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биржевые цены на золото, снижение
Экономика, биржевые цены на золото, снижение
19:02 30.09.2024 (обновлено: 19:03 30.09.2024)
 
Цена на золото пошла вниз

Стоимость золота снижается на ожидании сигнала о монетарной политике ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Цена на золото опускается, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 100,57 пункта, что снижает спрос на золото со стороны держателей других валют.
Инвесторы следят за публикацией дополнительных сведений относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США, так как изменение размера ее учетной ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию
26 сентября, 22:33
В понедельник вечером состоится выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, на котором ожидаются подсказки по текущему экономическому состоянию страны и дальнейшим действиям регулятора.
 
Экономикабиржевые цены на золотоснижение
 
 
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