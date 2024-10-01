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СПбМТСБ предложила создать единое ценовое агентство для ЕАЭС+ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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СПбМТСБ предложила создать единое ценовое агентство для ЕАЭС+
СПбМТСБ предложила создать единое ценовое агентство для ЕАЭС+ - 01.10.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ предложила создать единое ценовое агентство для ЕАЭС+
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание единого ценового агентства с ЕАЭС+, об этом заявил президент биржи... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T17:06+0300
2024-10-01T17:06+0300
экономика
россия
спбмтсб
еаэс
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание единого ценового агентства с ЕАЭС+, об этом заявил президент биржи Игорь Артемьев в ходе Евразийского экономического форума. Летом Артемьев сообщал в интервью РИА Новости, что биржа приняла решение о создании единого биржевого рынка в рамках ЕАЭС+ (с участием Ирана). Также товарные биржи ЕАЭС договорились о создании международной системы индикаторов. Технологической основой системы станет информационно-аналитическая платформа SPX - собственная разработка СПбМТСБ. По своей сути запущенная в апреле платформа - это аналог терминала новостного агентства Блумберг. В этом году биржи пяти стран должны подготовить макеты совместных торгов. "Стратегия формирования общего экономического пространства ЕАЭС+ неразрывно связана с единым биржевым пространством, формированием прозрачных и справедливых цен, установлением равноправия субъектов торговли, демонополизацией. Логичным шагом должно стать появление единого ценового агентства", - приводит пресс-служба биржи слова Артемьева. Он также напомнил, что биржа и страны ЕАЭС подписали на полях Петербургского форума (ПМЭФ) пятистороннее соглашение. Участники уже начали обмениваться технологиями, создавать единое информационное пространство. "Именно это является прообразом такого ценового агентства", - заключил глава СПбМТСБ. На пространстве ЕАЭС+ единое информационное и ценовое пространство будет обеспечивать процессы трансграничной торговли, доступность товаров для потребителей, сокращение посредников, подчеркнула в свою очередь пресс-служба торговой площадки.
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россия, спбмтсб, еаэс
Экономика, РОССИЯ, СПбМТСБ, ЕАЭС
17:06 01.10.2024
 
СПбМТСБ предложила создать единое ценовое агентство для ЕАЭС+

СПбМТСБ выступила за создание единого ценового агентства для ЕАЭС+

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) выступает за создание единого ценового агентства с ЕАЭС+, об этом заявил президент биржи Игорь Артемьев в ходе Евразийского экономического форума.
Летом Артемьев сообщал в интервью РИА Новости, что биржа приняла решение о создании единого биржевого рынка в рамках ЕАЭС+ (с участием Ирана). Также товарные биржи ЕАЭС договорились о создании международной системы индикаторов. Технологической основой системы станет информационно-аналитическая платформа SPX - собственная разработка СПбМТСБ. По своей сути запущенная в апреле платформа - это аналог терминала новостного агентства Блумберг. В этом году биржи пяти стран должны подготовить макеты совместных торгов.
"Стратегия формирования общего экономического пространства ЕАЭС+ неразрывно связана с единым биржевым пространством, формированием прозрачных и справедливых цен, установлением равноправия субъектов торговли, демонополизацией. Логичным шагом должно стать появление единого ценового агентства", - приводит пресс-служба биржи слова Артемьева.
Он также напомнил, что биржа и страны ЕАЭС подписали на полях Петербургского форума (ПМЭФ) пятистороннее соглашение. Участники уже начали обмениваться технологиями, создавать единое информационное пространство. "Именно это является прообразом такого ценового агентства", - заключил глава СПбМТСБ.
На пространстве ЕАЭС+ единое информационное и ценовое пространство будет обеспечивать процессы трансграничной торговли, доступность товаров для потребителей, сокращение посредников, подчеркнула в свою очередь пресс-служба торговой площадки.
 
ЭкономикаРОССИЯСПбМТСБЕАЭС
 
 
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