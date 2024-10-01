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Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия - 01.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241001/alrosa-851891652.html
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия - 01.10.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:04+0300
2024-10-01T15:11+0300
экономика
россия
алроса
дивиденды
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании."Выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 рубля 49 копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек", - говорится в сообщении.Соответствующие рекомендации в конце августа вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 миллиарда рублей.Согласно дивидендной политике, "Алроса" выплачивает минимум 50% от чистой прибыли по МСФО за год, если текущее и прогнозное значение коэффициента "чистый долг к EBITDA" не превышает уровень 1,5.Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с составила 36,626 миллиарда рублей. При этом показатели EBITDA, свободного денежного потока и чистого долга не раскрывались."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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россия, алроса, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, Алроса, дивиденды
15:04 01.10.2024 (обновлено: 15:11 01.10.2024)
 
Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды за полугодие в размере 2,49 руб на акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Алросы" утвердили дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2,49 рубля на акцию, следует из сообщения компании.
"Выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 рубля 49 копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек", - говорится в сообщении.
Соответствующие рекомендации в конце августа вынес наблюдательный совет компании. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 миллиарда рублей.
Согласно дивидендной политике, "Алроса" выплачивает минимум 50% от чистой прибыли по МСФО за год, если текущее и прогнозное значение коэффициента "чистый долг к EBITDA" не превышает уровень 1,5.
Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с составила 36,626 миллиарда рублей. При этом показатели EBITDA, свободного денежного потока и чистого долга не раскрывались.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.
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ЭкономикаРОССИЯАлросадивиденды
 
 
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